Vahşi ticaret

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İşte bu vahşi ticarete dur demek için yıllardır uğraş veren İngiliz Hayvan Deneylerinin Yasaklanması Birliği, tüm dünyaya çağrıda bulundu. Genetik açıdan insana çok yakın oldukları için makak maymunları, tıbbi deneylerde yaygın olarak kullanılıyor. İlaçlar, yeni tıbbi yöntemler ve aletler önce onların üzerinde deneniyor.



Dahası, birçok kozmetik ürün de onların üzerinde deneniyor. Örneğin kozmetik ürün geliştirilen bir laboratuvarda rimeller, makak maymunlar üzerinde deneniyor. Bu amaçla rimel sürülen maymunların göz kapakları kapanmayacak şekilde tutturuluyor ve zavallı hayvan saatlerce gözünü kırpmadan duruyor. Bunun sonucunda inanılmaz acılar çekerek gözleri kuruyor.

Kamboçya'da makak maymunları canlı canlı yakalanıyor, kafeslerde bekletiliyor ve üzerlerinde deney yapılmak üzere ABD ve Çin'e gönderiliyor. Hayvan hakları örgütleri hükümetleri bu vahşi ticareti durdurmaya çağırıyor.

British Union for the Abolition of Vivisection/BUAV



İngiliz Hayvan Deneylerinin Yasaklanması Birliği'nin () elde ettiği görüntülerde, Kamboçya ormanlarındaki vahşi maymunların tuzağa nasıl düşürüldüğü görülüyor.

"DENEYLER SIRASINDA VE SONRA ÇEKTİKLERİ ACIYI ANLAYABİLİRSİNİZ"



BUAV'ın tespitine göre, her yıl binlerce maymun vahşi doğadan koparılıyor ve gaddarca bir uygulamayla kafeslerde bekletilip satılıyor:



"Bu hayvanları iki sebepten ötürü korumak önemli: Onlar da canlı ve bu süreçte çok acı çekiyorlar. Yalnızca kaydedilen görüntülere bakarak bile onlara yapılan gaddarlığı, yaşadıkları travmayı ve bu süreçte çektikleri acıyı anlayabilirsiniz. Bu hayvanların korunması çok önemli. Korunmalarına yönelik uluslararası kurallar var ama bunlar uygulanmıyor."



GEÇEN YIL 10 BİN MAKAK MAYMUNU SATILDI



Kurum, bulgularında, geçtiğimiz yıl Kamboçya'dan dış ülkelere 10 bin maymunun satıldığı, yakalanan 10 maymundan 8'inin kötü koşullar nedeniyle araştırma laboratuvarlarına bile ulaşmadan öldüğü bilgisi yer alıyor.



MAYMUN TİCARETİ ASLINDA YASADIŞI



Maymun ticaretinin yasadışı olduğunu vurgulayan BUAV, Kamboçya hükümetine çağrıda bulunuyor:



"Kamboçya yetkililerini bu konuda soruşturma başlatmaya çağırıyoruz. Maymunların ticaretini de engellememiz gerekli. Bu çok gaddarca va yasalara aykırı."



Popülasyonu Afrika'dan Japonya'ya kadar uzanan makak maymunun 22 türü bulunuyor