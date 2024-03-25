Vahşet gecesinin yeni görüntüleri... Katliamı kaydetmişler  

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TERÖR örgütü DEAŞ, Moskova’daki konser salonuna düzenlenen saldırının videosunu yayımladı. Saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişiler tarafından çekilmiş olduğu anlaşılan ve bir buçuk dakika süren videoda, yüzleri bulanıklaştırılmış ve sesleri bozulmuş silahlı kişiler görülüyor. Video, terör örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülen Amaq isimli bir Telegram kanalında yayımlandı. Saldırıdan sağ kurtulanlar da dehşet anlarını Rus haber ajansı RT’ye anlattı. Birçok kişi hayatta kalabilmek için ölü numarası yaptığını söylerken, teröristlerin salonu ateşe verdikten sonra içeridekileri öldürmek amacıyla kapıları kapattığı ancak kilitlemeyi başaramadığını anlattı.

DEAŞ’ın paylaştığı görüntülerde saldırganların konser salonunu ateşe verdiği ve yerde yatan yaralılara ateş açtığı görülüyor.

DEHŞET ANLARI

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Tüyler ürpertici görüntülerin yer aldığı videoda ellerindeki uzun namlulu tüfeklerle Crocus konser salonunun lobisinde görülen saldırganlar, birkaç kez salonun içine doğru ateş açıyor. Salonun içinde yangın başladığı görünen videoda, konser salonunun girişi önünde vurulduğu anlaşılan insanlar yerde yatıyor. Teröristlerden biri yerdeki insanlara tekrar ateş açarken, bir başka saldırganın yaralı birini boğazından defalarca bıçakladığı görülüyor. İngiliz DailyMail gazetesi videodaki sesleri analiz ederken, video çeken saldırganın iki defa, “Makineli tüfeği getirin. Hepsini öldürün ve merhamet etmeyin” dediğini yazdı. Rus medyasına konuşan ve saldırıdan sağ kurtulmayı başaranların anlattıklarına göre teröristler çok daha büyük bir facia yaşanmasını hedefliyordu.

RT’ye konuşan ve ismi paylaşılmayan bir kadın, saldırganların içerideki herkesi öldürmeye yönelik hareket ettiklerini anlattı.

‘ŞOVUN PARÇASI SANDIK’

Teröristlerin salonu ateşe verdikten sonra kapıları kapattığını söyleyen kadın, kapıları kilitlemeyi başaramadıkları için içeriden çıkabildiklerini söyledi. Konsere gidenlerin çoğu “silah seslerinin gösterinin bir parçası olduğunu” sandıklarını anlattı. 27 yaşındaki Arina isimli kadın, “Bir ara büyük bir patlama sesi duyduk ama konserin bir parçası olduğunu düşündük” dedi.

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DUVARI KIRDILAR

Tuvalete saklanarak kurtulan bir grup ise alçıpan duvarları kırıp binanın alt katlarına indi, ardından kırdıkları pencereden sokağa çıkmayı başardı. Konsere son anda yetişen Yulia Kharitonova, yaşadıklarını “Girişte neşeli bir kadın son biletleri satıyordu. Kaçarken onu kafasına kurşun sıkılmış halde, elinde biletlerle yatarken gördüm. Bu manzarayı asla unutmam” diye anlattı.

Terör saldırısında 3’ü çocuk 137 kişi hayatını kaybetti. 62 kişinin kimlikleri belirlendi. 110 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaralılardan 42’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yakalanan saldırganlar dün gece Basmanny Bölge Mahkemesi’ne çıkarıldı.

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Dün terör saldırısı nedeniyle milli yas ilan edilen Rusya’da vatandaşlar terör kurbanlarını andı.

KİMDİR BU DEAŞ-H

NEDEN RUSYA’YI HEDEF ALDILAR

Moskova’daki saldırının arkasında olduğu düşünülen DEAŞ-H’nin Rusya’yı hedef almasında, Moskova yönetiminin bölgesel politikalarının ve Suriye’de DEAŞ’a karşı yürüttüğü operasyonların etkili olduğu düşünülüyor.

KREMLİN’den başkent Moskova’da 130’dan fazla kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının kim tarafından gerçekleştirildiğine dair net bir açıklama gelmese de özellikle Batı medyasında terör örgütü DEAŞ Horasan’ın (DEAŞ-H) saldırıyı üstlendiği bildiriliyor. Peki DEAŞ’ın “Afganistan kolu” olarak da bilinen DEAŞ-H kimlerden oluşuyor ve neden Rusya’yı hedef aldı?

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TALİBAN’A DA DÜŞMAN

2013’te kurulan terör örgütü DEAŞ’ın Pakistan-Afganistan kolunu oluşturan DEAŞ-H ilk olarak 2014 sonlarında ortaya çıktı. Afganistan’da yönetimi ele geçiren aşırılıkçı Taliban’ı bile “ılımlı” gören DEAŞ-H bu ülkede hem ABD hem de Taliban güçlerinin saldırıları karşısında ağır kayıplar verse de terör eylemlerini sürdürüyor. Bu yılın başında İran’ın Kirman kentinde düzenlenen ve yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden olan çifte bombalı saldırıyı da örgüt üstlenmişti.

PUTİN KARŞITI

Uzmanlar ve siyasi analistler, Rusya’nın uzun süredir grubun hedefindeki ülkelerden biri olduğunu söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı olduğu belirtilen grubun, Afganistan, Çeçenistan ve Suriye’deki müdahaleleri nedeniyle Kremlin’i “elinde Müslüman kanı bulundurmakla” suçladığı belirtiliyor. Uzmanlar, DEAŞ-H’nin “Rusya’yı düzenli olarak Müslümanlara baskı yapan faaliyetlerin suç ortağı olarak gördüğünü” belirtirken, grubun ayrıca Moskova’ya karşı şikâyetleri olan bazı Orta Asyalı militanları da üye olarak kabul ettiği kaydediliyor.

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Vladimir Putin

2022’DE SALDIRMIŞTI

DEAŞ-H Eylül 2022’de Kabil’deki Rus büyükelçiliğine intihar saldırısı düzenlemişti. Mart ayı başlarında da Rusya istihbarat birimi Federal Güvenlik Servisi (FSB) bir sinagoga saldırı düzenleme hazırlığında olan DEAŞ hücresini çökerttiklerini duyurmuştu.

TERÖR SALDIRISI SAVAŞI DURDURMADI

RUSYA başkenti Moskova’da cuma günü 133 kişinin hayatına mal olan kanlı terör saldırısı Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa mola verdirmedi. Rusya dün milli yas ilan etmesine rağmen, TU-95 stratejik bombardıman uçaklarını havalandırarak Ukrayna’ya füze ve bomba yağdırdı. Ukrayna ise Karadeniz donanmasına bağlı iki çıkarma gemisini vurduğunu ileri sürdü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın 29 füze ve 28 İran yapımı “Şehit” dronuyla saldırdığını duyurdu. Atılan füzelerden on tanesi başkent Kiev’deki önemli altyapı tesislerini hedef aldı. Rusya ayrıca Batılı ülkelerin askeri yardımlarının lojistik merkezi olarak gördüğü Lviv’i vurdu. Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait en az iki Su-24M ön hat bombardıman uçağının Nikolaev bölgesindeki askeri hava sahalarının topraklarında vurulduğu bildirildi. Polonya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Lviv’i hedef alan füzelerinden birinin Polonya hava sahasını 39 saniye süreyle ihlal ettiğini açıkladı.

HEDEF ÇIKARMA GEMİLERİ

Ukrayna kuvvetleri ise Kırım’daki Rus güçlerini hedef aldı. Ukrayna ordusu, Rusya’nın Karadeniz donanmasına ait Yamal ve Azov isimli çıkarma gemilerini vurduğunu açıkladı.

‘İLGİMİZ YOK’

Öte yandan Moskova’daki terör saldırı sonrası açıklamalarında Ukrayna’yı hedef gösteren Rusya lideri Vladimir Putin’e, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den yanıt geldi. Ukrayna’nın Moskova’daki olaylarla ilgisi olmadığını söyleyen Zelenski, Putin’i kast ederek, “Saldırının suçunu ne yapsam da Ukrayna üzerine yıksak hesapları yaptı” dedi.

Volodimir Zelenski