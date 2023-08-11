Uzayın ilk turistleri! Artık parasını ödeyen uzayda

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İngiliz milyarder Richard Branson’ın uzay ve havacılık şirketi Virgin Galactic, 19 yıllık çalışmaların ardından dün uzaya ilk turistleri gönderdi. Galactic 02 olarak adlandırılan sefer için, ABD’nin New Mexico eyaletindeki pistten havalanan çift gövdeli devasa uçak, yeterince irtifa kazandıktan sonra içinde 3 yolcunun bulunduğu roketi uzaya fırlattı. Roket yerçekiminin minimum seviyeye indiği 88 kilometre yüksekliğe kadar tırmandı. Toplamda 45 dakika süren yolculuğun yalnızca birkaç dakikasında uzayda kalan araç, kalktığı piste güvenli şekilde dönmeyi başardı.

18 YIL BEKLEDİ

Uzay aracının kabininde 1972 Olimpiyatları’nda kano dalında İngiltere’yi temsil eden 80 yaşındaki Jon Goodwin, 46 yaşındaki sağlık koçu Keisha Schaff ve İskoçya’da felsefe ve fizik eğitimi gören 18 yaşındaki kızı Anastastia Mayers vardı. Virgin Galactic’in kurulmasından bir yıl sonra, 2005’te bilet alanlardan biri olan Goodwin, 2014 yılında Parkinson teşhisi konmasına rağmen yolculuktan vazgeçmedi. Dünya’ya dönmesinin ardından konuşan Goodwin, “Umarım bu herkese engellerin yeni maceraların sonu değil başlangıcı olabileceğini gösterir” dedi. Schahaff ve kızı Mayers ise biletlerini Space for Humanity (İnsanlık için Uzay) vakfının düzenlediği çekilişte kazandı.





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HAVADA ATEŞLENİYOR

Galactic 02, şirketin ikinci ticari uçuşu olma özelliğini taşıyor. Geçen ay İtalyan hava kuvvetleri subaylarını uzaya taşıyan Virgin Galactic, diğer iki büyük uzay turizmi şirketi Space X ve Blue Orgin’in aksine araçlarını yerden roketle fırlatmıyor. Bunun yerine Eve isimli iki gövdeye sahip uçak tarafından gökyüzüne taşınan araçlar, uygun irtifaya gelindiğinde uzaya ateşleniyor.

800 KİŞİ BEKLEME LİSTESİNDE

2004 yılında kurulan Virgin Galactic, gelecekteki uzay uçuşları için yaklaşık 800 bilet sattı. 2005 ile 2014 yılları arasında 200 bin ila 250 bin dolara satılan biletin fiyatı 2014’ten bu yana 450 bin dolar (12 milyon TL). Şirkete göre, şu anda 800 kişi bekleme listesinde. Virgin Galactic uzay turizmi sektöründe milyarder Jeff Bezos’un 31 kişiyi uzaya göndermiş şirketi Blue Origin ile rekabet ediyor. Blue Origin, Eylül 2022’de insansız bir uçuş sırasında meydana gelen kazadan bu yana uçuş gerçekleştirmedi.