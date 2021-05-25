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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 25.05.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

Uzaydan görüntülendi... İşte Dünya'daki Mars!

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Uzaydan görüntülendi... İşte Dünya'daki Mars!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev alan Fransız astronot gezegenimizin yeni bir fotoğrafını paylaştı. Yörüngeden çekilen kare Mars'a benzerliği nedeniyle kısa sürede viral oldu.

Sosyal medya Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet'in çektiği fotoğrafı konuşuyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev alan Fransız astronot gezegenimiz Dünya'yı yörüngeden fotoğrafladı.

Yörüngeden Sahra Çölü'nün fotoğrafını çeken astronot bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzaydan görüntülendi... İşte Dünyadaki Mars

Fotoğrafın Mars'a bir hayli benzemesi nedeniyle bu kare kısa sürede viral oldu.

Pek çok kullanıcı söz konusu kare için 'Dünya'daki Mars' benzetmesini yaptı.

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Astronot daha önce Mekke'nin gece uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaşmış ve Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlamıştı.

Pesquet, nisan ayında uzay istasyonuna SpaceX’in Crew-2 uzay aracıyla gelen ekipte yer alıyor.

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