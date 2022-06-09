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Uzayda korkutan kaza: James Webb Uzay Teleskopuna bir kaya parçası çarptı

# James Webb#Teleskop#Uzay
Uzayda korkutan kaza: James Webb Uzay Teleskopuna bir kaya parçası çarptı

Küçük bir kaya parçası (mikrometeoroid), ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzaya gönderdiği en güçlü uzay teleskobu James Webb'in aynasına çarptı.

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Proje Müdür Yardımcısı Paul Geithner, James Webb Uzay Teleskopu'nun aynasına küçük bir kaya parçasının (mikrometeoroid) çarptığını açıkladı.

Geithner, "Webb'in, Güneş'ten gelen sert ultraviyole ışık ve yüklü parçacıklar, galaksideki kaynaklardan gelen kozmik ışınlar ve Güneş sistemimizdeki mikrometeoroidlerin çarpmalarını içeren uzay ortamını test etmek zorunda kalacağını her zaman biliyorduk" dedi.

Toz büyüklüğündeki mikrometeoroidin verdiği hasarın, verilerde gözle görülür bir etkiye yol açtığı, ancak görevin genel performansını sınırlamasının beklenmediği belirtildi.

Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olduğu ifade edilen Webb'in aynasının yüksek hızda uçan toz boyutundaki parçacıkların çarpmasına dayanacak şekilde tasarlandığı vurgulandı.

EVRENE DAİR İPUÇLARINI TOPLUYOR

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James Webb, Hubble Uzay Teleskopu'nun yerini almak için Aralık ayında uzaya fırlatılmıştı.

Dünya’dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Webb'in, güneş sistemiyle ilgili soruları yanıtlaması, gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken, topladığı verilerle Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor.

İsmini NASA'nın eski yöneticisi James Webb'den alan teleskopun önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı belirtiliyor.

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# James Webb#Teleskop#Uzay

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