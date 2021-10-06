Uzayda ilk filmi çekme yarışında Ruslar öne geçti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pandoradan FETÖcü vekilin eşi de çıktıPandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!#Pandora Belgeleri
Beşiktaşta Sergen Yalçın, PFDKya sevk edildi İşte alacağı muhtemel cezaBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza#Sergen Yalçın
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Taliban izin vermeyince... Özgür müzik operasyonuTaliban izin vermeyince... Özgür müzik operasyonu!#Afganistan
Sıcağı sıcağına çöken sosyal medya anketiSıcağı sıcağına çöken sosyal medya anketi#Sosyal Medya
ABDde CIA depremi Tek tek avlandılarABD'de CIA depremi! Tek tek avlandılar#ABD
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
850 bin esnafı ilgilendiriyor TBMMde kabul edildi850 bin esnafı ilgilendiriyor! TBMM'de kabul edildi#Vergi Kanunu
İstanbulun göbeğinde akılalmaz olay Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...#Salih Asilsoy
MİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdüMİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdü#FETÖ
Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım'Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım?'#Saç
Farah Zeynepten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukatFarah Zeynep'ten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukat#Farah Zeynep Abdullah
Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahine emanet Hem futbolcu hem hoca...Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahin'e emanet! Hem futbolcu hem hoca...#Nuri Şahin
Skandalı 19 yıl sonra ifşa etti Elçilikteki yemekte taciz ettiSkandalı 19 yıl sonra ifşa etti! 'Elçilikteki yemekte taciz etti'#Fransa
Gurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişmeGurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişme!#Cinayet
HABERLERDünya Haberleri

Uzayda ilk filmi çekme yarışında Ruslar öne geçti

#Rusya#ABD#Uzay
Uzayda ilk filmi çekme yarışında Ruslar öne geçti

Rusya ile ABD arasında bu kez de ‘uzayda ilk sinema filmini çekme’ yarışı yaşanıyor.

Haberin Devamı

ABD’li aktör Tom Cruise’un ‘Görevimiz Tehlike’ serisini uzaya taşıma planı sonrasında Rusya elini çabuk tutarak ünlü aktris Yuliya Peresild (37) ve film yönetmeni Klim Şipenko’yu (38) dün uzaya fırlattı.

FİLMİN ADI ‘ÇAĞRI’

İki kişilik film ekibi profesyonel kozmonot Anton Şkaplerov’un eşliğinde Kazakistan’daki Baykonur uzay üssünden Soyuz-MS-19 aracıyla uzayı çıkarıldı. Ekibin Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) ‘Rassvet’ (Şafak) ünitesine yerleşmesi ve 12 gün boyunca senaryosunu kimsenin bilmediği ‘Çağrı’ filminin çekimlerini yapması bekleniyor. Filmin gişe rekorları kırması beklenmiyor. Ancak Rusya, filmin çekimini kazasız belasız tamamlarsa uzayda ilk film çekimini gerçekleştiren ülke unvanına sahip olacak. Şkaplerov ve uzay üssündeki diğer iki kozmonotun filmde yan rollerde yer alacağı bildirildi.

Uzayda ilk filmi çekme yarışında Ruslar öne geçti

Haberin Devamı

ABRAMOVİÇ’İN SEVGİLİSİ Mİ

Rusya’nın milyonlarca dolar harcayarak film çekimi için uzaya gönderdiği Yuliya Peresild ile ilgili Rus sanat çevrelerinde enteresan söylentiler de dolaşıyor. Oyuncunun geçtiğimiz yıl İngiltere’de yaşayan Rus oligark Roman Abramoviç ile ilişkisinin bulunduğu hatırlatılarak, uzayda film projesinin Abramoviç tarafından finanse edildiği iddia edildi. Tom Cruise da Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ve Elon Musk’ın SpaceX şirketiyle ‘Görevimiz Tehlike’ serisini UUİ’ye taşımayı planlıyor.

Uzayda ilk filmi çekme yarışında Ruslar öne geçti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#ABD#Uzay