Uzayda ilk filmi çekme yarışında Ruslar öne geçti

Haberin Devamı

ABD’li aktör Tom Cruise’un ‘Görevimiz Tehlike’ serisini uzaya taşıma planı sonrasında Rusya elini çabuk tutarak ünlü aktris Yuliya Peresild (37) ve film yönetmeni Klim Şipenko’yu (38) dün uzaya fırlattı.

FİLMİN ADI ‘ÇAĞRI’

İki kişilik film ekibi profesyonel kozmonot Anton Şkaplerov’un eşliğinde Kazakistan’daki Baykonur uzay üssünden Soyuz-MS-19 aracıyla uzayı çıkarıldı. Ekibin Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) ‘Rassvet’ (Şafak) ünitesine yerleşmesi ve 12 gün boyunca senaryosunu kimsenin bilmediği ‘Çağrı’ filminin çekimlerini yapması bekleniyor. Filmin gişe rekorları kırması beklenmiyor. Ancak Rusya, filmin çekimini kazasız belasız tamamlarsa uzayda ilk film çekimini gerçekleştiren ülke unvanına sahip olacak. Şkaplerov ve uzay üssündeki diğer iki kozmonotun filmde yan rollerde yer alacağı bildirildi.

Haberin Devamı

ABRAMOVİÇ’İN SEVGİLİSİ Mİ

Rusya’nın milyonlarca dolar harcayarak film çekimi için uzaya gönderdiği Yuliya Peresild ile ilgili Rus sanat çevrelerinde enteresan söylentiler de dolaşıyor. Oyuncunun geçtiğimiz yıl İngiltere’de yaşayan Rus oligark Roman Abramoviç ile ilişkisinin bulunduğu hatırlatılarak, uzayda film projesinin Abramoviç tarafından finanse edildiği iddia edildi. Tom Cruise da Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ve Elon Musk’ın SpaceX şirketiyle ‘Görevimiz Tehlike’ serisini UUİ’ye taşımayı planlıyor.