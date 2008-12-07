Uzaya oyuncak ayı gönderdiler

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiltere’de ortaokul öğrencileri, iki oyuncak ayıyı helyum balonuna bağlayıp uzaya yolladı. 32 km yükseklikteki ayıların "uzay yürüyüşü" bir webcam ile görüntülendi. Ayılar, paraşütle yere inmeyi de başardı.

İNGİLTERE’deki Churchill Koleji öğrencileri, kendi isimlerinin baş harflerinden yola çıkarak adlandırdıkları MAT ve KMS adlı oyuncak ayıları uzaya gönderip, "sağ salim" geri getirmeyi başardı. Komşuları olan Parkside ve Coleridge kolejlerinin öğrencileriyle işbirliği yapıp, oyuncak ayılara, özel uzay giysileri bile diken öğrenciler, pazartesi günü görevi başarıyla tamamladı.



Dünya ile temasları kopmadı



Helyum balonuyla ağır ağır havalanan ayılar, 100 bin fit irtifaya ulaştığında, beraberlerindeki webcam çalışmaya başlayıp uzay yürüyüşünü kaydetti. Ayıların üstündeki termometre de, yerdeki "kontrol merkezine" sürekli bilgi gönderdi. Ayılar 2 saat 9 dakikalık uçuşun ardından balon patlayınca, okuldan 80 km uzağa paraşütle indi. Önceki benzer deneylerde oyuncakları yere indirmek mümkün olmamıştı. Ayıların uzay aracını yapan Cambridge Üniversitesi’nin bilim kulübü, çocuklara uzayı sevdirmek için böyle bir yol seçtiklerini ve asıl amacın stratosferde insanı koruyacak uygun kumaşı bulmak olduğunu açıkladı.



