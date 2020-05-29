Uzay smokini Hollywood'dan

Amerikan teknoloji şirketi SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın bu tarihi fırlatışta astronotların özel görünmesini istediği öğrenildi. Musk, Batman v. Supermen, Avengers, Armegeddon gibi filmlerin kostüm tasarımcısı Jose Fernandez’den ‘smokin’ gibi görünen uzay giysisi tasarlamasını istemiş. Musk’ın Fernandez’e “Smokin giyen herkes tipine bakılmaksızın iyi görünür. Bize bir ‘uzay smokini’ tasarla” dediği öğrenildi.

DAHA RAHAT VE İLHAM VERİCİ

SpaceX tarafından özel olarak tasarlanıp üretilen uzay giysilerindeki değişimin nedeni ‘daha rahat ve ilham verici’ olarak açıklandı. Yeni giysilerdeki soketleri koltuğa bağlayan astronotlar, adeta Dragon kapsülünün bir uzantısına dönüşerek bazı teknik özelliklere sahip oluyor. İçinde hava basınçlı iki katman bulunan ve yangından koruma sağlayan tek parça yeni kıyafet sayesinde, astronotların kalp atışları dahi kumanda merkezinden dinlenebiliyor.

ABD’li astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley’nin Tesla otomobile binerek Cape Canaveral fırlatma rampasına gelişi ve Dragon kapsülüne bindiği anlar, canlı yayınlandı.