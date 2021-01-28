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Dünya
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Uzay savaşı

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Uzay savaşı
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Dünyanın en zengin iki insanı olan Jeff Bezos ve Elon Musk’ın şirketleri, uydu ağı projeleriyle karşı karşıya geldi.

Bezos’un şirketi Amazon’un Musk’ın şirketinin rekabeti engellemekle suçladığı tartışma, SpaceX’in dünyanın her yerine internet sağlamak amacıyla geliştirdiği ‘Starlink’ projesindeki bir değişiklik talebi sonrası yaşandı. SpaceX, yaklaşık 12 bin uyduyu Dünya’nın yörüngesine yerleştirerek gezegenin her noktasında internet erişimi sağlamayı hedefliyor. SpaceX, uydulardan yaklaşık 3 binini önceden belirlenen yükseklikten daha düşük bir irtifa olan 540-570 km’ye indirme talebiyle ABD Federal İletişim Komisyonu’na başvurdu. Ancak Amazon bu talebe, kendi uydu takım yıldızı projesi ‘Kuiper’e zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıktı.

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