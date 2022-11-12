Uydu görüntüleri kötü sürprizi ortaya çıkardı! Ukrayna bundan sonra ne yapacak?

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10. ayında devam eden Ukrayna savaşında rüzgarın yönü değişti.

Rusya'nın işgalin başında ele geçirdiği Ukrayna'nın en büyük şehirlerinden biri olan ve kritik öneme sahip Herson dün Ukrayna kontrolüne geçti.

Rusya çekilme kararı aldığı kentten çıkmadan önce binlerce sivili tahliye etmiş, dün sabah da geri çekilmenin tamamlandığını duyurmuştu.



Ukrayna dün akşam saatlerine doğru kenti kendi kontrollerine girdiğini duyurdu. Devlet Başkanı Zelenski, "Bugün tarihi bir gün. Herson'a dönüyoruz." açıklamasında bulunurken kentte bulunan Ukraynalılar sokaklara döküldü.

Dün Herson sokaklarında sevinç ve mutluluk gözyaşları vardı. Rus bayraklarını indiren Ukraynalılar zafer şarkıları eşliğinde sabaha kadar kutlama yaptılar.

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Tam 9 ay boyunca Rus işgali altında kalan Herson'dan gelen son uydu görüntüleri kentteki yıkımı da ortaya koydu.

Gelen görüntülere göre, Dnipro nehri üzerinde yer alan ve milyonlarca ton suyu tutan Nova Kakhovka barajına kasten zarar verilmiş gibi görünüyor ancak hasarın kimden ya da neyden kaynaklandığı belirsiz.



Barajın kapaklarında hasar olduğu gözlemlendi

Benzer şekilde stratejik öneme sahip Antonivsky Köprüsü'nün de bazı bölümleri kayıp. Ukrayna hükümet sözcüsü Oleksiy Arestoych, ellerindeki ön verilere göre köprünün artık orada olmadığını duyurdu.



Antonivsky Köprüsü'nün eksik parçaları

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ŞİMDİ NE OLACAK? SIRADA NE VAR?

Ukrayna'nın Herson'u geri alması, savaşın şimdiye kadarki en uzun, en zorlu ve belki de en kanlı muharebesinin sonunu işaret ediyor.

Herkes Herson'un Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği ve Ukrayna'nın geri almak için yemin ettiği Kırım'a giden bir anahtar olduğunu düşünse de durum göründüğü kadar kolay olmayabilir.

Rusya ve Ukrayna arasındaki büyük muhaberelerin bundan sonra Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgesinde yaşanması muhtemel.



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Ukrayna şimdi işgal altındaki yarımadadan çıkan ana tedarik yollarının menzilinde olacak . Rusların, Ukrayna birliklerini taciz etmek ve yenilgilerinin intikamını almak için nehrin karşı tarafına ateş açması muhtemel.

Yarımadanın su kaynakları şuan için güvende görünse de geleceği belirsiz. Bu nedenle Ukrayna'nın her adımını çok dikkatli atması gerekiyor.

RUSYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Peki son durum Rusya için ne anlama geliyor? Geri çekilme, kaynakları korumak ve birliklerin diğer cephelere konuşlandırılmalarına izin vermek için ihtiyatlı bir askeri hareket olarak sunulsa da, yine de Moskova'nın Ukrayna'daki kampanyasına büyük bir darbe indiriyor.

Rusya'daki çoğu yorumcu ve analist geri çekilmeyi bir aşağılama ve utanç olarak nitelendirdiler.

Herson bölgesi daha bir kaç hafta önce Rusya tarafından ilhak edildi ve Rusya geri çekilme kararına rağmen Herson'un kendi topraklarının bir parçası olduğu konusunda ısrar ediyor.