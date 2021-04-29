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HaberlerDünya HaberleriÜrdün Kralı 2. Abdullah'ın amcası Muhammed Bin Talal vefat etti
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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.04.2021 - 22:52 | Son Güncelleme:

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın amcası Muhammed Bin Talal vefat etti

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Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın amcası Muhammed Bin Talal vefat etti

Ürdün Kraliyet Divanı, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın amcası Muhammed Bin Talal'ın (81) vefat ettiğini duyurdu.

Ürdün Kraliyet Divanı Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Prens Muhammed Bin Talal, bugün Amman'da Allah'ın rahmetine kavuşmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kral Talal Bin Abdullah'ın ikinci oğlu, mevcut Kral 2. Abdullah'ın babası Kral Hüseyin Bin Talal'ın da kardeşi olan 1940 doğumlu Prens Muhammed Bin Talal iki erkek çocuk babasıydı.

Prens Talal 1952-1962 yılları arasında veliaht prens olarak görev yapmış, 1970'te kraliyet kararıyla Ürdün Aşiretleri Konseyi'ne başkan olarak atanmış, 1973'te ise kralın kişisel temsilcisi görevini üstlenmişti.

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