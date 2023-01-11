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Ünlüler için kötü haber: Sel vuracak evleri boşaltın

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#ABD#Sel#Hollywood
Ünlüler için kötü haber: Sel vuracak evleri boşaltın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 07:00

ABD’de ünlülerin gözde yerleşim yerlerinden Hollywood ve Beverly Hills için sel uyarısı yapıldı. Yetkililer evlerin tahliye edilmesini istedi.

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CALIFORNIA eyaletinde bir süredir etkili olan ve şu ana kadar 14 kişinin ölümüne yol açan fırtına, ülkenin en kalabalık ikinci şehri Los Angeles ile kuzeydeki Montecito’yu tehdit ediyor. Alışılmadık şekilde gelen aşırı yağışlar, sürekli kuraklık riski yaşanan Los Angeles şehir merkezinde taşkınlara neden oldu. Bazı bölgelerde araçların sular altında kaldığı görülürken, 8 milyon kişinin yaşadığı bölge için sel uyarısı yapıldı.

Ünlüler için kötü haber: Sel vuracak evleri boşaltın

Aşırı yağışlar nedeniyle pek çok ev ve araç sular altında kaldı.

ELLEN’DAN PAYLAŞIM

Tahliye uyarısı gidenler arasında Jennifer Aniston, Oprah Winfrey ve Ellen DeGeneres gibi ünlüler de var. Pek çok tanınmış isme ev sahipliği yapan Montecito’da bundan 5 yıl önce yaşanan toprak kaymaları 23 kişinin ölümüne yol açmıştı. Dünkü yağışlar sonrası Instagram’dan bir video paylaşan Ellen DeGeneres, Montecito’daki evinin yakınındaki azgın dereye işaret ederek “Bu çılgınca. Bu dere asla akmazdı“ dedi.

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Ünlüler için kötü haber: Sel vuracak evleri boşaltın

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Los Angeles Havalimanı’ndan uçuşlar dün kuvvetli rüzgâr nedeniyle bir saatliğine durduruldu. Gün boyunca olumsuz koşulların etkili olması beklenirken, yetkililer bunun tek iyi yanının kuraklığın olumsuz etkilerinin azalması olduğunu söyledi. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, California’daki 17 yerleşim biriminde acil durum ilan etti.

 

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#ABD#Sel#Hollywood

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