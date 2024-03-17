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Ünlü modelin 7 milyon dolarlık villası küle döndü

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#Cara Delevingne#Villa#Yangın
Ünlü modelin 7 milyon dolarlık villası küle döndü
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:00

Dünyaca ünlü süper model Cara Delevingne’in Amerika’nın Los Angeles kentindeki 7 milyon dolarlık villası çıkan yangında küle döndü.

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İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne yangın şokuyla sarsıldı. 31 yaşındaki modelin ABD’nin Los Angeles kentindeki villası alevlere teslim oldu. Cara Delevingne, 750 metrekare üzerine kurulu 4 yatak odalı villayı 2019 yılında 7 milyon dolara satın almıştı. Yangında çatısı çöken evin büyük hasar gördüğü belirtildi. Yangın sırasında Cara Delevingne evde bulunmazken, yangından iki kişinin ve modelin iki kedisinin sağ kurtulduğu bildirildi.

İKİ KEDİSİ AVLEVLER ARASINDAN KURTARILDI

Sosyal medyada yangınla ilgili paylaşım yapan model, “Bugün kalbim kırıldı. Buna inanamıyorum. Hayat göz açıp kapayıncaya kadar değişebilir, bu yüzden sahip olduklarınızın kıymetini bilin” dedi. Yangından kurtulan iki İran kedisinin fotoğrafını paylaşan Delevingne, “Yaşıyorlar! Teşekkürler itfaiyeciler” diye not düştü.

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#Cara Delevingne#Villa#Yangın

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