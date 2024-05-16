×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ünlü milyarder, yağlı boya portresinin müzeden kaldırılmasını istedi

Güncelleme Tarihi:

#Gina Rinehart#Müze#Portre
Ünlü milyarder, yağlı boya portresinin müzeden kaldırılmasını istedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 14:56

Avustralyalı milyarder Gina Rinehart, Avustralya Ulusal Müzesi’nde sergilenen ‘görsel olarak tartışmalı’ yağlı boya portresinin kaldırılmasını talep etti ancak müze kabul etmedi

Haberin Devamı

Maden milyarderi Gina Rinehart’ın görsel olarak tartışmalı yağlı boya portresinin Avustralya’nın başkenti Canberra’da bulunan Avustralya Ulusal Müzesi’ndeki sergiden kaldırma talebi ve müzenin bunu reddettiği basına yansımış ve tablo gündem olmuştu. Müze, konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi;

SERGİ, 21 TEMMUZ’A KADAR ‘BÜTÜN HALİNDE’ SERGİLENECEK

“Ulusal Galeri, koleksiyonumuz ve sergilerimiz hakkında diyalog kuran halkı memnuniyetle karşılıyor. Ulusal Galeri'nin Jackson Pollocks'un Mavi direklerini aldığı 1973 yılından bu yana, ulusal koleksiyondaki ve/veya Galeri'de sergilenen eserlerin sanatsal değerleri üzerine dinamik bir tartışma yaşanıyor. İnsanların sanatı keşfetmesine, deneyimlemesine ve öğrenmesine ilham vermek için Avustralya halkına sanat eserleri sunuyoruz.

Haberin Devamı

Vincent Namatjira: Renklerdeki Avustralya sergisi, 21 Temmuz 2024 olan kapanış tarihine kadar bütün halinde sergilenecek.”

Ünlü milyarder, yağlı boya portresinin müzeden kaldırılmasını istedi

‘ÜZERİMDEKİ ETKİYİ RESMEDİYORUM’

Ressam Vincent Namatjira ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Dünyayı gördüğüm gibi resmediyorum. İnsanların benim resimlerimi beğenmesi gerekmiyor ama umarım zaman ayırıp şöyle düşünürler: 'Bu Aborijin adam neden bu güçlü insanları resmetmiş? Ne demeye çalışıyor?'

Zengin, güçlü ya da önemli insanları, bu ülke üzerinde ve kişisel olarak benim üzerimde doğrudan ya da dolaylı olarak iyi ya da kötü yönde etkisi olan insanları resmediyorum.

Bazıları bundan hoşlanmayabilir, bazıları komik bulabilir ama umarım insanlar yüzeyin altına bakıp işin ciddi tarafını da görürler.”

Portre, 21 portrelik serginin bir parçası olarak sanatçı Vincent Namatjira tarafından yapıldı ve sergide, Rinehart’ın portresiyle birlikte müzisyen Jimi Hendrix ve Kraliçe Elizabeth’in de bir yağlı boya portresi bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gina Rinehart#Müze#Portre

BAKMADAN GEÇME!