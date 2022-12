Ünlü isimler Ay'a gidiyor! Ekip sonunda belli oldu... Listede yok yok: Aktör, DJ, şarkıcı...

Haberin Devamı

Japonya'nın en zengin isimlerinden milyarder iş insanı Yusaku Maezawa, gelecek yıl yapacağı ay yolculuğunda yanında yer alacak 8 kişilik ekibi duyurdu.

Haberi sosyal medya üzerinden de paylaşan Maezawa, girişimci Elon Musk'ın SpaceX roketlerinden biri ile yapacağı yolculukta kendisine ABD'den DJ ve yapımcı Steve Aoki, YouTuber Tim Dodd, film yapımcısı Brendan Hall, Çek sanatçı Yemi A.D, İrlandalı fotoğrafçı Rhiannon Adam, İngiliz fotoğrafçı Karim Iliya, Hindistanlı aktör Dev Joshi ve T.O.P ismiyle bilinen Güney Koreli K-pop yıldızı Choi Seung-hyun’un kendisine eşlik edeceğini aktardı.

ABD'li snowboardcu Kaitlyn Farrington ve Japon dansçı Miyu da listede yedek ekip üyeleri olarak yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Rusya Federal Uzay Kurumu'na (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden Maezawa, 12 günlük uzay yolculuğunu başarılı bir şekilde tamamlamış, deneyimlerini ise sosyal medya hesabından an be an paylaşmıştı.

Maezawa, 12 günlük yolculuğunu 2023'te Ay'a yapacağı yolculuk için bir prova olarak gördüğünü söylemişti.

Ay'a gidecek ilk turist olmaya hazırlanan Japon milyarder Yusaku Maezawa, 8 gönüllünün ücretini karşılayacağını duyurmuştu...

DAHA ÖNCEDEN DE HAYAT ARKADAŞI ARIYORDU

Milyarder Uzay yolculuğunda kendine hayat arkadaşı arıyordu. Japon milyarder başvuruda bulunacaklardan 20 yaşın üzerinde olmalarını, erkek arkadaşlarının bulunmamasını ve 'uzaya ilgi duymalarını' istemişti.

Maezawa yolculuk için başvuru yapan 27 bin 722 kadına teşekkür etmiş, bu kararı kişisel nedenlerle aldığını açıklamış ve vazgeçmişti.

TWİTTER'DA PARA DAĞITACAĞINI DUYURMUŞTU

Yusaku Maezawa sıra dışı medyatik davranışlarıyla biliniyor. 2017'de Jean-Michel Basquiat'ın bir tablosuna 111 milyon dolar ödeyen Yusaku Maezawa, 2018 sonunda paranın mutluluk getirip getirmeyeceğini görmeleri için Twitter'da 1000 takipçisine toplam 9 milyon dolardan fazla para dağıtacağını açıklamıştı.

Maezawa talihlileri Twitter'daki mesajını retweet'leyen 4 milyondan fazla kişi arasından çekilişle belirleyeceğini duyurmuştu. Maezawa'nın duyurusu en çok RT'lenen tweet olmuş, 1000 takipçiye Ocak 2019'da ödeme yapıldığı bildirilmişti.