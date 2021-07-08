Ünlü gazeteciyi mafya mı vurdu

İLGİLENDİĞİ dosyalar nedeniyle daha önce de ölüm tehditleri alan De Vries, biri kafasına olmak üzere, sıkılan beş kurşunla ağır yaralandı. Saldırı ülkede ve Avrupa Birliği kurumlarında şok etkisi yaratırken, Amsterdam Savcılığı kapsamlı bir soruşturma başlattı.

İKİ KİŞİ ŞÜPHELİ

Olayın yaşanmasından kısa bir süre sonra, Amsterdam-Lahey otoyolunda aynı araçta seyahat eden 35 yaşında bir Polonya vatandaşı ve 21 yaşında bir Hollanda vatandaşı gözaltına alındı. Hollanda polisi, iki şüphelinin cuma günü hâkim karşısına çıkacağını açıkladı.

ÖLÜM LİSTESİNDEYDİ

Hollanda medyası, bir televizyon programı çıkışında yaşanan olayın ardında mafyanın olduğuna işaret ediyor. De Vries, ‘Morengo davası’ olarak bilinen Hollanda’nın en büyük organize suç örgütü davasının danışmanı olmasının yanı sıra, 2019’da öldürülen avukat Derk Wiersum cinayetine ilişkin davayla da yakından ilgileniyor. De Vries’in, bu davanın baş sanığı olan Fas kökenli uyuşturucu kaçakçısı Ridouan Taghi’nin ölüm listesinde yer aldığı belirtiliyor.

‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRIDIR’

Hollanda Kralı Willem Alexander, De Vries’in vurulmasını ‘hukukun üstünlüğüne bir saldırı’ olarak niteledi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise ‘şok edici ve akla sığmaz’ ifadelerini kullanarak, “Cesur bir gazeteciye yapılan bu saldırı, demokrasimiz ve hukukun üstünlüğü için esas olan basın özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır” dedi. Saldırıyı gazeteciliğe karşı bir suç olarak niteleyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel de basın özgürlüğünü bıkıp usanmadan savunacaklarını söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “Medyada gördüğümüz birçok şeyle hemfikir olmayabiliriz, ama gücün potansiyel ihlallerini araştırmak bir tehdit değil, demokrasi ve toplumlarımızın bir değeridir” dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor