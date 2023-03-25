Ünlü buzul bilimci hayata veda etti

Haberin Devamı

Lorius, yaşamı boyunca Grönland adası ve Antarktika kıtasında 22 keşif seferine katıldı. BBC’nin haberine göre buzulda sıkışmış havayı analiz etmenin bilimsel potansiyelini fark eden Lorius, buz çekirdeklerini incelemeye karar verdi. Buz çekirdekleri, buzdan çıkarılan ve donmuş zaman kapsülleri görevi gören numunelere verilen isim. Lorius, buzu delerek ilerlerken bugünden geçmişe doğru ilerledi ve “İlk Buz Devri’ne ait buzlara” ulaştı. Buzda hapsolmuş hava kabarcıklarıyla ilgili araştırması 1987’de yayımlandı.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ



Araştırması, dönemden döneme az miktarda değişiklik gösteren atmosferdeki karbondioksit oranının Endüstri Devrimi’nden sonra birdenbire yükselişe geçtiğini ve sıcaklıkları arttırdığını gösterdi. Lorius’un kendisine uluslararası ün kazandıran ve buzul biliminde çığır açan çalışması, bilim insanlarının 160 bin yıllık buzul kayıtlarını incelemesinin önünü açtı. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), çalışmanın küresel ısınmanın insan faaliyetlerinden kaynaklandığı konusunda “şüpheye yer bırakmadığını” söyledi. Louris bu önemli buluştan sonra 1988’de BM Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin birinci uzmanı oldu. Ekolojinin Nobel Ödülü olarak anılan “Mavi Gezegen Ödülü”nü de aldı.