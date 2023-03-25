Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ünlü buzul bilimci hayata veda etti

Güncelleme Tarihi:

#Buzul Bilimci#Claude Lorius#Vefat
Ünlü buzul bilimci hayata veda etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 07:00

İnsan faaliyetlerinin iklim değişikliğine neden olduğunu kanıtlayan bilim insanlarından Fransız buzul bilimci Claude Lorius, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Lorius, yaşamı boyunca Grönland adası ve Antarktika kıtasında 22 keşif seferine katıldı. BBC’nin haberine göre buzulda sıkışmış havayı analiz etmenin bilimsel potansiyelini fark eden Lorius, buz çekirdeklerini incelemeye karar verdi. Buz çekirdekleri, buzdan çıkarılan ve donmuş zaman kapsülleri görevi gören numunelere verilen isim. Lorius, buzu delerek ilerlerken bugünden geçmişe doğru ilerledi ve “İlk Buz Devri’ne ait buzlara” ulaştı. Buzda hapsolmuş hava kabarcıklarıyla ilgili araştırması 1987’de yayımlandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Araştırması, dönemden döneme az miktarda değişiklik gösteren atmosferdeki karbondioksit oranının Endüstri Devrimi’nden sonra birdenbire yükselişe geçtiğini ve sıcaklıkları arttırdığını gösterdi. Lorius’un kendisine uluslararası ün kazandıran ve buzul biliminde çığır açan çalışması, bilim insanlarının 160 bin yıllık buzul kayıtlarını incelemesinin önünü açtı. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), çalışmanın küresel ısınmanın insan faaliyetlerinden kaynaklandığı konusunda “şüpheye yer bırakmadığını” söyledi. Louris bu önemli buluştan sonra 1988’de BM Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin birinci uzmanı oldu. Ekolojinin Nobel Ödülü olarak anılan “Mavi Gezegen Ödülü”nü de aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Buzul Bilimci#Claude Lorius#Vefat

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba?

#BSF
Akrep Kızın kimliği 30 yılın ardından belli oldu Polis iki önemli soruya cevap arıyor... Katili onu iyi tanıyan biriydi

Akrep Kız'ın kimliği 30 yılın ardından belli oldu! Polis iki önemli soruya cevap arıyor... 'Katili onu iyi tanıyan biriydi'

#ABD
200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü Beethovenın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü! Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

#Ludwig Van Beethoven