Üniversitede can pazarı

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RUSYA’nın Ural Dağları bölgesinde, Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi’nde dün silahlı saldırı gerçekleşti. Sabah 09.00 sularında pompalı tüfekle üniversiteye giren Timur Bekmansurov (18), üniversite binasında rastgele ateş açtı. Bir saat kadar süren silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Rusya Sağlık Bakanlığı, 19’u silahla olmak üzere 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

PENCEREDEN ATLADILAR

Görgü tanıklarına göre, sabah derslerin başlamasından sadece birkaç dakika sonra bahçeden silah sesleri geldi. Pencerelere koşan öğrenciler, pompalı tüfek ve askeri elbiselerle binaya yaklaşan ve adı daha sonra Timur Bekmansurov olarak belirlenen saldırganı gördü. Saldırgan, üniversite binasına girmeden önce bahçede bir kişiyi vurdu. Öğrencilerin büyük bölümü konferans salonunda toplanarak kapıları kilitlerken, bir bölümü de ikinci katta 7 metre yükseklikteki sınıfların pencerelerinden atlayarak kaçmaya çalıştı.

‘AVA ÇIKACAĞIM’ DEMİŞ

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Saldırının başlamasından yaklaşık 40 dakika sonra, güvenlik güçleri üniversite binasında karşı ateş açtı. Telegram’da yayın yapan “Baza”nın aktardığına göre, saldırgan ikinci kata çıkan merdivenlerde yaralı olarak ele geçirildi. Bekmansurov’un, katliamdan bir gün önce sosyal medyada “20 Eylül’de ava çıkacağım” diye yazdığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten savcılık, saldırının motivasyonunun “insanlık nefreti” olduğunu kaydetti. Bekmansurov’un çeşitli paylaşımlarında “insanları parazit olarak gördüğünü ve küçük yaştan itibaren onlara acı çektirmekten keyif aldığını” ifade ettiği belirtildi.

OKULLAR KAPATILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybeden öğrencilerin yakınlarına başsağlığı diledi. Rusya sağlık ve eğitim bakanları da Perm şehrine gitti. Saldırının gerçekleştirildiği şehirde, tüm okullar ikinci bir emre kadar kapatıldı.

RUSYA’DA 6 BİN TÜRK ÖĞRENCİ VAR

SON dönemde ABD’dekine benzer şekilde, Rusya’da da okullara yönelik silahlı saldırı vakaları yaşanıyor. Mayıs ayında da Kazan kentinde bir okula düzenlenen saldırıda yedi öğrenci ve iki öğretmen ölmüştü.

Perm’de dün yaşanan elim hadisenin ardından, Rusya’da yüksek öğrenim gören Türk öğrencilerin güvenliği de gündeme geldi. Saldırının gerçekleştiği Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi’nde Türk öğrenci olmadığı öğrenilirken, ülkedeki Türk öğrencilerin yoğun olarak başkent Moskova, ülkenin ikinci büyük şehri St. Petersburg ile Tataristan’ın başkenti Kazan’da eğitim gördüğü belirtildi. Rusya’nın 2020 yılı verilerine göre, ülkedeki Türk öğrenci sayısı 6 bin civarında. Bu kişilerin bir bölümü, Türkiye’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Santrali için mühendis yetiştiren Moskova Nükleer Fizik Enstitüsü’nde (MEPHİ) öğrenim görüyor. Moskova’da devlet destekli eğitim gören Türk öğrenci sayısı ise 107.