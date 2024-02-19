Umut tek dozla geldi

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Araştırma Avustralya’nın Sydney Macquarie Üniversitesi’nde yapıldı. Amiyotrofik lateral skleroz ve frontotemporal demans olarak da adlandırılan motor nöron hastalığına neden olan protein blokajlarını ortadan kaldırabilen, sonunda ölüme yol açan iki nörodejeneratif hastalık için tek dozluk bir genetik tedavi geliştirildi. Araştırmacıların yaptığı açıklamaya göre yeni tek dozluk genetik terapi, farelerde iki yıkıcı nörodejeneratif hastalığın ilerlemesini durdurdu.

İNSANDA DENENECEK

Zaman içersinde çalışmaların insanlara aktarılıp aktarılmayacağını görmek isteyen uzmanlar denemeler için umutlu konuştu: “İnsanlar üzerinde denemelere başlandığında yalnızca bu hastalıklardan ölmelerini engellemekle kalmayıp aynı zamanda hastaların bir kısmını rehabilitasyon yoluyla geri kazanmalarına da olanak tanıyacağına dair büyük umudumuz var.”