Umreye virüs engeli

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı duyurusunda “Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan’a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir” denildi. Umre ziyaretlerinin iptal edilmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Cidde Başkonsolosluğu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği kriz masası kurdu.

DİYANET: HAK KAYBI OLMAZ

Türkiye’den Suudi Arabistan’a giden çok sayıda yolcu, kararın ardından uçaktan indirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Suudi Arabistan’da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Yeni umre kaydı alınmayacaktır. Umre için kayıt yaptıran ve para ödeyenler hak kaybı yaşamayacak” açıklamasını yaptı.

‘DİN, SAĞLIĞI RİSKE ATMAYI YASAKLAR’

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu da konuya ilişkin, “Sanırım böyle bir yasak ilk. Hac zamanı da bir kısıtlamaya gidilmesine karar verilirse o zaman hacı adaylarının bu konudaki karara saygıyla riayet etmelerinde yarar var. Dinimiz sağlığı tehlikeye atacak her şeyi yasaklamıştır. Bu hem kendi sağlıkları açısından, hem gidecekleri ülke açısından önemli” dedi.

ADANA’DAN GERİ DÖNDÜLER



Mersin’den kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan 327 vatandaş, umre iptali üzerine Adana Havalimanı’ndan geri döndü.

BİZİM TEDBİRLERİMİZ DAHA İLERİ

Doğudaki sınır kapılarını ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda alınan önlemlerin DSÖ tavsiyelerinin çok ötesinde olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı’daki Gürbulak Sınır Kapısı ile Türkiye-Nahcivan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısı’nı ziyaret etti. Sınır kapılarında incelemelerde bulunan Bakan Koca, koronavirüsle ilgili özetle şu mesajları verdi:

“İran’da olan vatandaşlarımız bulundukları ortamda, evde, otelden dışarı çıkmasın. Kaldıkları ortamı havalandırsınlar, maske taksınlar.

18 RİSKLİ HASTA VAR

Doğu Beyazıt Hastanemiz var biliyorsunuz. Riskli gördüğümüz kişileri Doğu Beyazıt’a alıyoruz. Oraya da 3 kişi ilave ettik ve sayı 18 oldu. Ateş bulgusu yok. Solunum sıkıntısı yok. Öksürük sıkıntısı var.

Alınan tedbirleri Dünya Sağlık Örgütü’nün bize önerdiklerinden daha ötesinde yaptığımızı belirtmek istiyorum. Amerika halen Güney Kore’den gelen yolculara termal kamera uygulanıp uygulanmayacağını tartışıyor. Biz neredeyse bir ay oldu, tüm yolculara uyguluyoruz.”

47 ÜLKEDE 82 BİN VAKA, 2801 ÖLÜ



KoronavirÜs kabusu hız kesmiyor. Dün Kuzey İrlanda, Danimarka, Estonya, ve Romanya’da ilk kez koronavirüs vakaları görüldü. Böylece virüsün yayıldığı ülke sayısı 47 oldu. Vaka sayısı 82 bin 200’ü geçti, toplam 2 bin 801 kişi yaşamını yitirdi.

KORONA MODASI

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılırken kendi modasını da yaratmaya başladı. Bir yandan virüsten korunurken bir yandan da şıklığını korumak isteyenler, özel tasarım maskeler takmaya başladı.