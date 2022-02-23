Uluslararası Enerji Ajansı'ndan 'Metan gazı' uyarısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna az önce harekete geçti... OHAL ilan edildiUkrayna az önce harekete geçti... OHAL ilan edildi#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isimRusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isim!#RUSYA
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey KaradenizBaltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlar Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeliye teşekkür...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeli'ye teşekkür...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yer: Ukrayna Çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp gönderiyorlar...Yer: Ukrayna! Çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp gönderiyorlar...#RUSYA
Dış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı Deliyi durdurunDış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı! 'Deliyi durdurun' #RUSYA
Kriz sonrası İngiltere harekete geçti Peş peşe açıklamalar...Kriz sonrası İngiltere harekete geçti! Peş peşe açıklamalar...#Rusya - Ukrayna
Saldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını anlattı: Üzerime oturup boğmaya çalıştıSaldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını anlattı: Üzerime oturup boğmaya çalıştı#ANKARA
Bakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurduBakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurdu#Bakan Kasapoğlu
Yoğunluk şimdiden başladı Rekor bekleniyorYoğunluk şimdiden başladı! Rekor bekleniyor#Turizm Sektörü
Bitcoin için korkutucu tahmin Büyük kayıplar mı yaşanacakBitcoin için korkutucu tahmin! Büyük kayıplar mı yaşanacak?#Bitcoin
Siber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilirSiber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilir!#Teknoloji
Zverev çılgına döndü Turnuvadan ihraç edildiZverev çılgına döndü! Turnuvadan ihraç edildi#Alexander Zverev
Covid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yokCovid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yok!#Kate Garraway
Arda Kuraldan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorumArda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum!#Arda Kural
HABERLERDünya Haberleri

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan 'Metan gazı' uyarısı

#Uluslararası Enerji Ajansı #Metan Gazı #Uyarı
Uluslararası Enerji Ajansından Metan gazı uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı bugün Küresel Metan Takibi 2022 raporunu açıkladı. Rapora göre, 2021 yılında yakıt operasyonlarındaki metan gazı sızıntılarının 180 milyar metreküp doğalgaza eş değer olduğu ve bu sızıntının pazara sokulmasıyla kar elde edilebileceği ifade edildi.

Haberin Devamı

IEA raporunda “2021'de fosil yakıt operasyonlarından kaynaklanan tüm metan sızıntıları elde edilip satılabilseydi, doğal gaz piyasalarına ek olarak 180 milyar metreküp doğal gaz tedarik edilmiş olacaktı. Bu, Avrupa'nın enerji sektöründe kullanılan tüm gazına eşdeğerdir ve günümüzün piyasa sıkılığını hafifletmek için fazlasıyla yeterlidir” ifadelerini kullandı.

RUSYA GİBİ BAZI BÖLGELERDE ÖLÇÜM YAPILAMIYOR

2021’de Türkmenistan, Teksas ve Orta Asya'nın bazı bölgelerindeki sızıntıya bağlı önemli emisyon olayları uydular tarafından doğrulandığı ifade edilerek Orta Doğu'daki büyük kara tesislerinde nispeten az sayıda büyük sızıntı tespit edildiği belirtildi. IEA, uyduların her yeri kapsayamadığını ifade ederek ekvator bölgeleri, açık deniz operasyonları veya ana Rus petrol ve gaz üretim tesisleri gibi kuzey bölgeleri üzerinde ölçüm yapamadığını belirtti. IEA ayrıca enerji sektöründen kaynaklanan metan emisyonlarının, yayınlanan resmi rakamlardan yüzde 70 daha yüksek olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

İNSAN KAYNAKLI METAN EMİSYONU YÜZDE 40

Metan gazının Sanayi Devrimi'nden bu yana küresel sıcaklıklardaki artışın yaklaşık yüzde 30'undan sorumlu olduğunu belirten IEA, metan emisyonlarındaki hızlı ve sürekli azalmanın, kısa vadeli küresel ısınmayı sınırlayacağı ve hava kalitesini önemli ölçüde iyileştireceğini ifade etti. Petrol, doğal gaz, kömür ve biyoenerjiyi içeren enerji sektörü, insan faaliyetlerinden kaynaklanan metan emisyonlarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunun altı çizildi. Ayrıca 2021 yılında enerji sektörü kaynaklı metan emisyonları, geçen yıl yüzde 5'in biraz altında büyüdüğü belirtildi.

 NORVEÇ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Raporda sızıntıları ortadan kaldırmak için gerekli teknolojiye Norveç’in üretim tesislerinde ulaşıldığı belirtildi. Üretim ve işleme tesislerinden kaynaklanan küresel metan emisyonları, tüm üretici ülkelerin dünya çapında en düşük olan Norveç'in emisyon yoğunluğuna erişmesi halinde, emisyonların küresel olarak yüzde 90'dan fazla düşeceği vurgulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uluslararası Enerji Ajansı #Metan Gazı #Uyarı

BAKMADAN GEÇME!

Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi

BAKMADAN GEÇME!

Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi