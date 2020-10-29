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BBC Türkçe
Haber Giriş: 29.10.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Filipinler'de akılalmaz olay! Yasadışı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü

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Filipinler'de akılalmaz olay! Yasadışı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü
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Filipinler'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yasadışı horoz dövüşü baskınında bir horoz polisi öldürdü.

Filipinlerde bir polis memuru, Northern Samar bölgesindeki yasa dışı bir horoz dövüşüne düzenlenen baskında horoz tarafından öldürüldü.

Horozun ayağına bağlanan jiletin, sol bacağındaki uyluk atardamarını parçaladığı Teğmen Christine Bolok, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Ülkede horoz dövüşleri koronavirüs salgını başladığından beri yasak.

Pandemi öncesi ise bu dövüşlere yalnızca pazar günleri ve resmi tatillerde, lisanslı dövüş salonlarında izin veriliyordu.

AFP'ye konuşan Bölge Emniyet Müdürü Yarbay Arnel Apud, olayın "büyük bir talihsizlik" ve "açıklaması güç bir şanssızlık" olduğunu söyledi:

"Haberi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir adamımı horoz dövüşünde hayvanın ayağına takılan jilet nedeniyle kaybettim."

Emniyet Müdürü Apud, hayatını kaybeden polisin ailesine de başsağlığı diledi.

Baskında üç kişi gözaltına alındı, yedi dövüş horozu, iki jilet seti ve 550 Filipin Pesosuna (yaklaşık 90 TL) el konuldu.

Üç zanlı ise aranıyor.

Filipinler'de popüler olan horoz dövüşlerini çok sayıda kişi izliyor.

Dövüşlere büyük bahisler de oynanıyor.

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