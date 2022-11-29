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Ukrayna’dan tahıl koridoru iddiası: Ruslar yavaşlatıyor

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#Ukrayna#Rusya#Tahıl Koridoru
Ukrayna’dan tahıl koridoru iddiası: Ruslar yavaşlatıyor
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 07:00

Kiev yönetimi BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nın katılımıyla 19 Kasım’da 120 günlüğüne uzatılan Karadeniz’deki tahıl koridoru anlaşmasının Moskova tarafından baltalandığını öne sürdü.

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Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksander Kubrakov, “Anlaşma süresinin uzatılmasından bu yana Ruslar anlaşmanın normal çalışmasını sürekli engelliyor. Önceden günde 40 gemi İstanbul Boğazı’nda kontrol edilirken şimdi denetim grubundaki Rusların oyalamaları yüzünden sadece 8 gemi geçiş yapabiliyor. Tahıl yüklü 77 gemi Rusların keyfinin gelmesini bekliyor. Gemiler en azından iki hafta denetimin yapılmasını beklemek durumunda kalıyor. Bir geminin günlük ortalama bekleme masrafı 30 bin dolar. Böylece Ruslar bizi cezalandırmış oluyor. Rus tarafının tavrı Ukrayna yönetiminin, tahıl meselesini ayrıca Türkiye ve BM ile ele almasını gerektirecek hale geldi” dedi. 

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#Ukrayna#Rusya#Tahıl Koridoru

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