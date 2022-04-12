Ukrayna'daki savaş bitmeden Rusya'dan flaş adım... Tansiyon yükseliyor!

Haberin Devamı

Rus saldırısı ile başlayan Ukrayna savaşı 48'inci gününde. Ukrayna'nın dört bir yanında can kayıpları sürerken dünya gözünü bu kez Finlandiya sınırına çevirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya alabileceklerini açıklaması sonrası Rusya'dan dünyayı tedirgin eden bir görüntü geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un olası bir katılımın Rusya tarafından provokasyon olarak görüleceğine dikkat çektiği uyarısından saatler sonra Rusya'nın kuzey komşusunun sınırına asker sevkiyatı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Rusya'nın sınıra yakın bir bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde Finlandiya'nın başkenti Helsinki'yi gösteren tabelaların bulunması dikkatlerden kaçmadı.

UYARIDAN SAATLER SONRA HAREKETE GEÇTİLER

Söz konusu görüntülerde, füze sistemleri de dahil olmak üzere Rus ağır silahlarının Finlandiya sınırına doğru ilerlediği görüldü.

Haberin Devamı

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere dayandırılan haberde söz konusu konvoyda K-300P Bastion-P mobil kıyı savunma sistemi de yer alıyor.

PUTİN'İN PLANI TERS TEPTİ

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.

Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda.

Zira yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Finlandiya'da her 100 kişiden 84'i Rusya'yı 'önemli bir askeri tehdit' olarak görüyor.

Geçen yıl yani Ukrayna krizi yaşanmadan önce bu oran sadece yüzde 25 oranındaydı.

İsveç'te de durum farklı değil. Yıllardır 'tarafsızlık' modelini uygulayan ülkede NATO sesleri artık daha yüksek çıkıyor.

Ülkede muhalefet partilerinin de desteği sonrası İsveç'in üyeliğe hiç olmadığı kadar yakın olduğu belirtiliyor.

RUSYA İÇİN KÂBUS SENARYOSU

Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi.

Haberin Devamı

Tarafsızlığını ilan eden devlet bir ülkenin diğer ülkeler arasındaki askeri çatışmasına müdahil olmamayı taahhüt eder. İsveç ve Avusturya gibi AB'ye üye olan ancak NATO üyesi olmayan ülkeler bu statülerini yıllardır devam ettiriyor.

NATO yetkilileri, İskandinav ülkelerinin üyelik kriterlerinin çoğunu halihazırda karşılaması nedeniyle, ülkelerin ittifaka kabulünün nispeten basit olacağına inanıyor.

Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği ile olası bir çatışmaya karşı 1947'de kurulmuştu.

RUS VEKİL TEHDİT ETMİŞTİ: ÜLKENİZİ YOK EDERİZ

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının 'korkunç bir trajedi' olacağını belirterek tehditler savurmuştu.

Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın 'meşru hedefi' olacağını belirten milletvekili 'Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır' demişti.