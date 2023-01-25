Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna'da Kherson Limanı'nda Türk Gemileri hasar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#İSTANBUL#Rusya
Ukraynada Kherson Limanında Türk Gemileri hasar gördü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 16:58

Rusya ile Ukrayna savaşında Kherson Limanı'nda bulunan Türk gemileri de isabet aldı. Ferahnaz adlı geminin yetkilisi Hüseyin Çebi , "Limana dün bir bomba atıldı. Diğer Türk sahipli gemi isabet aldı ve yanıyor. Bizim gemimize sıçrayan şarapnel parçaları hasarlara neden oldu. Çok sıkıntılı ve endişeliyiz. Bugün o gemiye gelen isabet yarın bizim gemiye de gelebilir korkusu içindeyiz" dedi.

Haberin Devamı

Ukrayna'nın Kherson Limanı'nda bekleyen Türk gemileri atılan füzeler nedeniyle hasar gördü. Tuzla adlı geminin yanı sıra Ferahnaz gemisinde de hasar oluştu. Ferahnaz gemisinin bağlı olduğu Çakıroğlu Denizcilik yetkilisi Hüseyin Çebi, "Ferahnaz yaklaşık bir senedir maalesef limanda ve bu savaş nedeniyle mahsur kalmış durumda. Dün bir bomba atıldı limana. Bu limandaki diğer Türk gemisi Tuzla gemisi isabet aldı ve yanıyor.

Ukraynada Kherson Limanında Türk Gemileri hasar gördü

Şu ana kadar da bir müdahale yapılamamış. Ancak bu bombalamanın direkt olarak bizim gemimizle alakası yok. Tabii oradan sıçrayan bazı şarapnel parçaları, gemide bazı hasarlara neden oldu. Ama bu bizim geminin hareketiyle alakalı bir sakınca teşkil etmiyor. Maalesef diğer gemideki bu sıkıntısından dolayı elbette biz de çok üzüntülü ve endişeliyiz. Çünkü bugün o gemiye gelen isabet yarın bizim gemiye de gelebilir korkusu içindeyiz" dedi.

Haberin Devamı

Ukraynada Kherson Limanında Türk Gemileri hasar gördü

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisinin gelmediğini belirten Çebi, "Aynı limanda gemiler yan yana. Bir kısmı yanaşık bir kısmı da demir bölgesinde.

Ukraynada Kherson Limanında Türk Gemileri hasar gördü

Tuzla gemisi de yanaşmış bir durumdaydı ve isabet aldı. Herhangi bir yaralı veya can kaybı bilgisi bize de gelmedi. Biz bilgileri bizim gemimizin tek personeli var şu anda kaptanımız ondan alıyoruz. Şu anda kendisi de güvenli bir bölgede olayları takip etmekte. Size aktardığım bilgiler zaten onun ağzında alınmış bilgiler "diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#İSTANBUL#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı El Chaponun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı? El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

#Ovidio Guzman
Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor

Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor?

#Uyku
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma