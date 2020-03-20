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Dünya
Sonat KEREM/KIEV, (DHA) - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 20.03.2020 - 11:38,Son Güncelleme:/

Ukrayna’da corona virüs kaynaklı 3’üncü ölüm

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Ukrayna’da corona virüs kaynaklı 3’üncü ölüm
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Ukrayna’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e, vaka sayısı ise 26’ya yükseldi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İvano-Frankivsk kentinde bir kadın hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkedeki toplam vaka sayısının da 26’ya yükseldiği bildirildi.

Ukrayna’da şu ana kadar Çernovtsi’de 15, Jitomir’de 2, Kiev’de 5, Mariupol’de 1, Dnipro’da 2, İvano-Frankivsk’te 1 vaka tespit edildi. Ülkede koronavirüse yakalandığı tespit edilen kişiler arasında altı aylık, 22 aylık ve 10 yaşında üç çocuk da bulunuyor.

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