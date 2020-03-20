Ukrayna’da corona virüs kaynaklı 3’üncü ölüm

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İvano-Frankivsk kentinde bir kadın hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkedeki toplam vaka sayısının da 26’ya yükseldiği bildirildi.



Ukrayna’da şu ana kadar Çernovtsi’de 15, Jitomir’de 2, Kiev’de 5, Mariupol’de 1, Dnipro’da 2, İvano-Frankivsk’te 1 vaka tespit edildi. Ülkede koronavirüse yakalandığı tespit edilen kişiler arasında altı aylık, 22 aylık ve 10 yaşında üç çocuk da bulunuyor.