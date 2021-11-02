Ukrayna Savunma Bakanı istifa etti

Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk Telegram'dan yaptığı açıklamada, Taran'ın Ukrayna Parlamentosuna istifasını sunduğunu aktardı.
Melniçuk, Taran'ın istifa kararına ilişkin başka bilgi paylaşmadı.
Halkın Hizmetkarı Partisinin grup toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Savunma Bakanı pozisyonuna Oleksiy Reznikov'un adaylığı teklifinin desteklendiği aktarılmıştı.
Reznikov, dün İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından istifa etmişti.
Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy dün, Ekonomi Bakanı Oleksiy Lubçenko da bugün istifasını sunmuştu.