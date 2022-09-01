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Ukrayna savaşında son durum: Görüntüler Rusya'dan... Patlama anı kamerada!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Belgorod
Ukrayna savaşında son durum: Görüntüler Rusyadan... Patlama anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 14:49

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya, Belgorod'dan gelen görüntü ile sarsıldı. Kent sakinleri gece saatlerinde kentte meydana gelen patlama seslerine uyandı. Akıllara ilk olarak Ukrayna saldırısı geldi. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede viral oldu.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Çatışmalar son günlerde Harkiv yönünde yoğunlaşmış durumda. Ukrayna kenti geri alabilmek için karşı saldırısını sürdürürken Rusya Ukrayna kentlerini füzeler ile vurmaya devam ediyor.

Rusya İskender füzeleri ile Ukrayna'yı hedef alırken Belgorod'da flaş bir gelişme yaşandı.

Ukrayna’ya 40 kilometre, Harkiv şehrine ise 80 kilometre uzaklıkta bulunan Rus kenti Belgorod'da bir dizi patlama meydana geldi.

Ukrayna savaşında son durum: Görüntüler Rusyadan... Patlama anı kamerada

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, dün gece sınır kenti Belgorod'dan fırlatılan bir Rus füzesi yanlışlıkla Rus topraklarına düştü.

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Telegram'da yayınlanan görüntülerde Rus füzesinin şehirdeki konut binalarının yakınında düştüğü görüldü.

Söz konusu kaza nedeniyle bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ise bilinmiyor.

Kent sınıra yakın olması ve Rus mühimmatlarının ana deposu konumunda olması nedeniyle sıkça saldırı haberleri ile gündeme geliyor.

Ukrayna savaşında son durum: Görüntüler Rusyadan... Patlama anı kamerada

Geçtiğimiz aylarda kentte meydana gelen patlamalar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan vali en az 11 apartman ve 39 evin hasar gördüğünü, beş evin tamamen yıkıldığını söylemişti.

İki hafta önce ise bir silah depolama tesisinde çıkan büyük bir yangının ardından Belgorod Oblastındaki iki köy tahliye edilmişti.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Belgorod

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