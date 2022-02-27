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Ukrayna savaÅŸÄ± 4. gününde... Rusya'nÄ±n Ukrayna saldÄ±rÄ±sÄ± dÄ±ÅŸ basÄ±nda nasÄ±l yankÄ±landÄ±?

#Rusya#Ukrayna#Ukrayna SavaÅŸÄ±
Ukrayna savaÅŸÄ± 4. gÃ¼nÃ¼nde... RusyanÄ±n Ukrayna saldÄ±rÄ±sÄ± dÄ±ÅŸ basÄ±nda nasÄ±l yankÄ±landÄ±

DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ kulaÄŸÄ± Ukrayna'ya Ã§evrilmiÅŸ durumda. Ukrayna saldÄ±rÄ±sÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ne girilirken dÃ¼nya basÄ±nÄ±, savaÅŸa geniÅŸ yer ayÄ±rdÄ±. The Sunday Times 'TerÃ¶r sokaklarda kol geziyor' manÅŸeti ile Ã§Ä±ktÄ±. Haberde ise "UkraynalÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, korku Kiev'i sararken hainler ve Kremlin casuslarÄ±nÄ± avlÄ±yor" ifadeleri yer aldÄ±.

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Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rerken Rusyaâ€™nÄ±n Ukrayna saldÄ±rÄ±sÄ± tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan dakika dakika izleniyor. Ä°ÅŸte Rusya-Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n dÄ±ÅŸ basÄ±ndaki yansÄ±malarÄ±...

Independent Gazetesi manÅŸetinde mÃ¼lteci bir Ã§ocuÄŸun fotoÄŸrafÄ±nÄ± kullanÄ±ldÄ±. Gazetenin ilk sayfasÄ±nda Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyor.

Independent, "Rus iÅŸgalinden kaÃ§arken oyuncak ayÄ±sÄ±na sarÄ±lan bu Ã§ocuk Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§en 150 bin kiÅŸiden biri. Milyonlar gÃ¼venlik arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde. Åžimdi Ä°ngiltere bu mÃ¼ltecileri karÅŸÄ±lamalÄ±" ifadelerine yer veriyor.

Ukrayna savaÅŸÄ± 4. gÃ¼nÃ¼nde... RusyanÄ±n Ukrayna saldÄ±rÄ±sÄ± dÄ±ÅŸ basÄ±nda nasÄ±l yankÄ±landÄ±
The Sunday Times da panik anÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ± var. Gazete "TerÃ¶r sokaklarda kol geziyor" manÅŸetiyle Ã§Ä±ktÄ±.

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Haberde ise "UkraynalÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, korku Kiev'i sararken hainler ve Kremlin casuslarÄ±nÄ± avlÄ±yor" ifadeleri kullanÄ±lÄ±yor.

Ukrayna savaÅŸÄ± 4. gÃ¼nÃ¼nde... RusyanÄ±n Ukrayna saldÄ±rÄ±sÄ± dÄ±ÅŸ basÄ±nda nasÄ±l yankÄ±landÄ±

The Sun "Ã–lÃ¼mÃ¼ne SavaÅŸ" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±. Kiev'de vurulan apartmanÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± kullanÄ±rken, Kiev'in saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefinde olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.

Ukrayna savaÅŸÄ± 4. gÃ¼nÃ¼nde... RusyanÄ±n Ukrayna saldÄ±rÄ±sÄ± dÄ±ÅŸ basÄ±nda nasÄ±l yankÄ±landÄ±

Ä°ngiliz Daily Mirror ise; "Kavga Burada" manÅŸetiyle Ã§Ä±karken Zelenski'nin silah bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z aÃ§Ä±klamasÄ±na dikkat Ã§ekerken "Zelenski'nin kahraman askerleri RuslarÄ± vuruyor" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna savaÅŸÄ± 4. gÃ¼nÃ¼nde... RusyanÄ±n Ukrayna saldÄ±rÄ±sÄ± dÄ±ÅŸ basÄ±nda nasÄ±l yankÄ±landÄ±
The Mail on Sunday de Independet gibi ilk sayfasÄ±nda mÃ¼ltecilere dikkat Ã§ekiyor. "SavaÅŸÄ±n masum kurbanlarÄ±" manÅŸetiyle Ã§Ä±kan gazete; UkraynalÄ± mÃ¼ltecilerin dramÄ± hepimizin yÃ¼reÄŸine dokundu diyerek yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.

Ukrayna savaÅŸÄ± 4. gÃ¼nÃ¼nde... RusyanÄ±n Ukrayna saldÄ±rÄ±sÄ± dÄ±ÅŸ basÄ±nda nasÄ±l yankÄ±landÄ±

Ä°talyan basÄ±nÄ±nda La Republica Gazetesi, "Avrupa Ukrayna'yÄ± silahlandÄ±rÄ±yor" manÅŸetiyle Ã§Ä±ktÄ±. Haberde yaptÄ±rÄ±mlara da deÄŸinildi.

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Ukrayna savaÅŸÄ± 4. gÃ¼nÃ¼nde... RusyanÄ±n Ukrayna saldÄ±rÄ±sÄ± dÄ±ÅŸ basÄ±nda nasÄ±l yankÄ±landÄ±

Corriere Della Sera "Kiev'e toplu saldÄ±rÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± haberde, kentin roketlerin hedefinde olduÄŸu belirtildi.

Ukrayna savaÅŸÄ± 4. gÃ¼nÃ¼nde... RusyanÄ±n Ukrayna saldÄ±rÄ±sÄ± dÄ±ÅŸ basÄ±nda nasÄ±l yankÄ±landÄ±

Ä°spanyol El Pais, "Ukrayna Putin'e meydan okudu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±. Gazete, Zelenski'nin "Ã¼lkemizi savunacaÄŸÄ±z" sÃ¶zlerine dikkat Ã§ekerek direniÅŸe Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸini yazÄ±yor.

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#Rusya#Ukrayna#Ukrayna SavaÅŸÄ±