Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna liderinden acı itiraf... Zelenski'nin sözleri dünyada birinci manşet

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Dünya
Ukrayna liderinden acı itiraf... Zelenskinin sözleri dünyada birinci manşet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 12:10

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken çatışmaların merkez üssü Bakhmut ile ilgili Zelenski'den flaş bir açıklama geldi.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut ile ilgili Zelenski'den flaş bir açıklama geldi.

Ukrayna liderinden acı itiraf... Zelenskinin sözleri dünyada birinci manşet

G7 zirvesi için Japonya'da bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki kentin kontrolünün Ukrayna'da olup olmadığı sorusuna "Çok acı, trajedi ama Bakhmut bugün sadece kalplerimizde" diye yanıt verdi.

BBC'de yer alan habere göre, Ukrayna lideri Bahmut'un yerle bir olduğunu, Putin Rusya'nın zafer kazandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Zelenski'nin bu açıklamaları 'Son kale düştü' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Bunun üzerine Zelenski'nin ofisi daha sonra bir açıklama yaparak Zelenskiy'nin şehrin düştüğünü söylemediğini ifade etti.

PUTİN'DEN BAKHMUT TEBRİĞİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazar günü Bakhmut'u 'kurtarmaları' nedeniyle Wagner'ı ve Rus ordusunu tebrik etti.

Kremlin'in web sitesinde yayımlanan açıklamada Putin, Bahmut muharebesinin Rusya'nın zaferiyle sonuçlandığını ifade etti.

Ukrayna liderinden acı itiraf... Zelenskinin sözleri dünyada birinci manşet

Yorumcular, Bakhmut'un Moskova için çok az stratejik değeri olduğunu, ancak Ukrayna savaşının şimdiye kadarki en uzun muharebesinin ardından kentin ele geçirilmesinin Rusya için sembolik bir zafer ifade ettiğini söylüyor.

Batılı yetkililer Bakhmut'ta 20 bin ila 30 bin arasında Rus askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ediyor.

Ukrayna ordusunun da ağır bir bedel ödediği belirtiliyor. Büyük bir yıkıma uğrayan kentte nüfusun neredeyse tamamı kaçtı.

Zelenski daha önce Bakhmut'u Ukrayna moralinin "kalesi" olarak nitelendirmişti.

Ukrayna liderinden acı itiraf... Zelenskinin sözleri dünyada birinci manşet

Haberin Devamı

Ukrayna, uzun süredir devam eden savaşta Rusya'nın ordusunu ve malzemelerini tüketmiş olduğunu düşünüyor.

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozhin Cumartesi günü bazı savaşçılarıyla poz verirken, güçlerinin tüm şehrin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

Prigozhin daha önce de güçlerinin Bakhmut'u ya da büyük bir kısmını ele geçirdiklerini ancak savaşın devam ettiğini iddia etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı
Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısının gizemi 35 yıldır çözülemiyor Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde

'Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısı'nın gizemi 35 yıldır çözülemiyor! 'Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde'

#Dark Avenger
1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık