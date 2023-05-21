Ukrayna liderinden acı itiraf... Zelenski'nin sözleri dünyada birinci manşet

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut ile ilgili Zelenski'den flaş bir açıklama geldi.

G7 zirvesi için Japonya'da bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki kentin kontrolünün Ukrayna'da olup olmadığı sorusuna "Çok acı, trajedi ama Bakhmut bugün sadece kalplerimizde" diye yanıt verdi.

BBC'de yer alan habere göre, Ukrayna lideri Bahmut'un yerle bir olduğunu, Putin Rusya'nın zafer kazandığını açıkladı.

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Zelenski'nin bu açıklamaları 'Son kale düştü' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Bunun üzerine Zelenski'nin ofisi daha sonra bir açıklama yaparak Zelenskiy'nin şehrin düştüğünü söylemediğini ifade etti.

PUTİN'DEN BAKHMUT TEBRİĞİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazar günü Bakhmut'u 'kurtarmaları' nedeniyle Wagner'ı ve Rus ordusunu tebrik etti.

Kremlin'in web sitesinde yayımlanan açıklamada Putin, Bahmut muharebesinin Rusya'nın zaferiyle sonuçlandığını ifade etti.

Yorumcular, Bakhmut'un Moskova için çok az stratejik değeri olduğunu, ancak Ukrayna savaşının şimdiye kadarki en uzun muharebesinin ardından kentin ele geçirilmesinin Rusya için sembolik bir zafer ifade ettiğini söylüyor.

Batılı yetkililer Bakhmut'ta 20 bin ila 30 bin arasında Rus askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ediyor.

Ukrayna ordusunun da ağır bir bedel ödediği belirtiliyor. Büyük bir yıkıma uğrayan kentte nüfusun neredeyse tamamı kaçtı.

Zelenski daha önce Bakhmut'u Ukrayna moralinin "kalesi" olarak nitelendirmişti.

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Ukrayna, uzun süredir devam eden savaşta Rusya'nın ordusunu ve malzemelerini tüketmiş olduğunu düşünüyor.

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozhin Cumartesi günü bazı savaşçılarıyla poz verirken, güçlerinin tüm şehrin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

Prigozhin daha önce de güçlerinin Bakhmut'u ya da büyük bir kısmını ele geçirdiklerini ancak savaşın devam ettiğini iddia etmişti.