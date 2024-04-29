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Ukrayna, doğudaki bazı mevzilerden çekildi: Durum kötüleşiyor

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#Ukrayna#Rusya#Oleksandr Syrskyi
Ukrayna, doğudaki bazı mevzilerden çekildi: Durum kötüleşiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 14:50

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, Rusya'nın son dönemdeki saldırılarının ardından cephedeki durumun kötüleştiğini ve bazı mevzilerden çekilmek zorunda zorunda kaldıklarını açıkladı.

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Pazar günü Telegram hesabından yaptığı paylaşımda General Syrskyi, Rusya'nın Şubat ayında Avdiivka'yı ele geçirmesinin ardından Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinde savunma hattının bir kısmını oluşturan bazı mevzilerden çekildiğini doğruladı.

AYLARDIR EKSİKLİKLERLE MÜCADELE EDİYORLAR

Rusya'nın Ukrayna’nın büyük beklenti içinde olduğu 61 milyar dolarlık ABD askeri yardım paketi gelmeden önce bölgede üstünlük sağlamaya çalıştığı düşünülüyor.

Ukrayna birliklerinin aylardır mühimmat, asker ve hava savunmada eksikliklerle mücadele ettiği bildiriliyor.

Ukrayna, doğudaki bazı mevzilerden çekildi: Durum kötüleşiyor


YENİ SAVUNMA HATLARI OLUŞTURULDU

Rusya, Avdiivka'daki zaferinin ardından çatışmalarını Kiev kontrolündeki Chasiv Yar çevresine yoğunlaştırdı.

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Ukrayna ise batıya doğru yeni savunma hatları oluşturdu.Rus birliklerin ilerlemesiyle Ukrayna'nın bazı yerlerde yaşadığı kayıpları kabul eden General Syrskyi, buralara yeni askerlerin konuşlandırıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Pazar günü erken saatlerde birliklerinin Avdiivka'nın yaklaşık 10 km kuzeyindeki Novobakhmutivka köyünü ele geçirdiğini bildirdi.

DOĞUDA DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Şubat ayında Ukrayna Genelkurmay Başkanı olarak atanan General Oleksandr Syrskyi ülkenin doğusundaki durumun "önemli ölçüde kötüleştiği" uyarısında bulunmuştu. 

Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı Oleksandr Pivnenko geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rus güçlerinin Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın ikinci şehri Harkov'a ilerlemesini beklediğini söyledi.

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#Ukrayna#Rusya#Oleksandr Syrskyi

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