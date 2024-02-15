Ukrayna büyükelçisi Bodnar'dan CNN TÜRK'e özel açıklamalar: Taktik değiştirdik, savaşta yeni sürprizler olacak

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Ukrayna'daki savaştaki son durumu değerlendiren Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Kiev'in taktik değiştirdiğini ve savaşta yen sürprizlerin olacağını belirtti.

Bodnar, 'Ne yazık ki savaş korkunç bir şey. Biz bu savaşı istemedik ama Rusya işgal etti ve biz de kendimizi savunuyoruz. Dolayısıyla bugün durum çok zor. Çünkü Rusya saldırılarına devam etmeye çalışıyor. Güçlerini yoğunlaştırdılar ve yeni bölgeler ele geçirmek için lokal saldırılar yapmaya çalışıyorlar. Biz savunmamızı sürdürüyoruz. Bu konuda dirençliyiz, taktiklerimizi değiştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız ekibi değiştirdi. Genelkurmay başkanını değiştirdi. Cephede yeni sürprizler olacağına inanıyorum' dedi.

Ukrayna'nın 4'te 1'inin işgal altında olduğunun altını çizen büyükelçi sözlerine şöyle devam etti;

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'Eğer birileri Ruslarla müzakere etmeyi öneriyorsa, bu Ukrayna topraklarını Ruslara bırakmak istedikleri anlamına gelir. Bu yüzden Ukraynalılar için kabul edilemez. Bizim görevimiz Rusları geri püskürtmek için güçlerimizi birleştirmek ve mümkün olduğunca güçlü durmak. Diğer taraftan ise bu sadece Ukrayna için bir tehdit değil, Karadeniz'in güvenliği için Avrupa'nın güvenliği içinde kilit önem taşıyor. Bize mali kaynaklarla, askeri malzemelerle ve diğer şekillerde yardım eden tüm ortaklarımıza çok minnettarız. Çünkü bu fiili ya da hukuki olarak onların da çıkarına. Diğer yandan Gazze'yle bağlantılı olarak ise uluslararası ilginin bir ölçüde geri çekilmiş olması ve bazen sokaklarda insanların "Ukrayna'daki savaş bitti mi?" sorusuyla karşılaşıyoruz. Ancak ne yazık ki savaş bitmedi ve bence yakın zamanda da bitecek gibi durmuyor. Çünkü Rusların Ukrayna Devletini ve Ukrayna ulusunu yok etme niyeti var.'

Bodnar 'Zelenski'nin sözünü ettiği yeni stratejinin içeriği, yeni sürprizler, taktiksel değişimler ne olacak?' sorusuna 'Tüm sırlar, kamuoyu tarafından görülene kadar sır kalmaya devam edecek' yanıtını verdi. Elçi sözlerine şöyle devam etti;

'İşte bu konu da hayata geçirilene kadar, gerçek olana kadar kimsenin kamuya açıklamayacağı bir konu. Savaş alanında bilişim sektörünü entegre ederek, yeni teknolojilerin ve yapay zekanın kullanılması ve diğer pek çok şeyle ilgili yeni planlar geliştirerek ve yaratarak gerçekliği değiştirmeyi planlıyoruz. Kitlesel olarak üretilmekte olan insansız hava araçları ordusu da dahil olmak üzere aslında hala çok fazla üretim kapasitesine sahip olan Rusların sahip olduğu üstünlüğe asimetrik cevap üretiyoruz. Onlar hala topçu sistemleri, füzeler ve diğer olanaklar konusunda sayıca üstün olmaya devam ediyorlar. Ancak biz de asimetrik cevaplarla karşılık veriyoruz ve bu da örneğin Karadeniz filosunun azalmasına yol açıyor. Rusya'daki askeri hedefleri vurmak için özel taktiklerin kullanılması gerçekten de ikmal yollarını ve savaş alanını etkiliyor. Pek çok yeni şey ortaya çıkacak ama ben trenin önünde koşmayacağım. Gerçekliğe dönüşmesini bekleyelim. Rusların bu savaşı sürdürürken ve Ukrayna halkını öldürmeye devam etme kararı alırken iki kez düşünmeleri gerektiğine inanıyorum. 100 yıl önce Türk halkının verdiği kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi bizde kendi bağımsızlık mücadelemizde direniş göstereceğiz. Şimdilerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk’unu okuyorum. O dönemde örneğin 1919'da zaferin çok kısa zamanda kapıda olduğu net değildi ancak Atatürk’ün enerjisi, iradesi ve liderlikteki kararlılığı ve ayrıca Türk halkının çabaları zafere ulaştırdı. Bu yüzden Ukrayna için de aynı zafere inanıyoruz.'

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"BAYRAKTAR TB2 UKRAYNA'NIN GAZİSİ OLDU"

Elçi 'Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayi alanında gitgide derinleşen işbirliği, dronlar, motorlar ve dahası… Bu Karadeniz ortaklığının sözünü ettiğiniz yeni stratejinizde yeri olacak mi?' sorusu üzerine 'Bu işbirliğimizin çok önemli bir boyutu. Aslında bu stratejik ortaklığımızın bir lokomotifi ve savaştan önce stratejik endüstriler olarak adlandırdığımız alanlarda çok yakın bir işbirliğimiz vardı. Bu yüzden farklı Türk araçları için birçok motor tedarik ediyorduk. Türkiye'den çok sayıda Bayraktar TB2 ve diğer ekipmanları satın alıyorduk ve bugün bakarsanız Bayraktar TB2 Ukrayna savaşının gazisi oldu. Ukrayna topraklarının savunucusu olarak Ukrayna toplumunda çok popüler hale geldi' dedi.

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"HALUK VE SELÇUK UKRAYNA'NIN DA KAHRAMANLARI"

Bodnar, 'Bayraktar'a şarkılar yazılıyor. Bayraktar isimli radyolar, radyo haberleri, televizyon haberleri ve hatta bazı çocuklara bu isim verildi Bayraktar'dan sonra. Ve inanıyorum ki Haluk ve Selçuk, Ukrayna'nın da kahramanları ama onlar hala çalışmaya devam ediyor. Fabrika inşaatı sürüyor. Bu nedenle yeni ekipmanların tedariğine ve detaylandırılmasına devam etmek için çalışmalarımız da çok önemli. Örneğin, Ukraynalı ekipler, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için motor üzerinde çalışmaları sürdürüyorlar. Ukraynalı ekipler Kaan projesine yönelik çalışıyor ve yarışıyorlar' dedi.

Türkiye ile işbirliğinin önemine vurgu yapan Bodnar 'Evet ve her zaman dışarıdan gelen kaynaklara bağımlı olmak iyi bir örnek değil ve Ukrayna örneği de kendi endüstrilerine sahip olmanın çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Savunma sanayii çok güçlü bir şekilde gelişmeye ve dış kaynaklara bağımlı olmamak için bunları kullanmaya odaklanmıştır. Biliyorsunuz sayıca çok üstün bir düşmanımız var ve kendimizi savunmak için gerekli üretim seviyesine ulaşana kadar tedariklere ihtiyacımız var. Ancak Türkiye ile işbirliği, hem Ukrayna hem de Türkiye için daha fazla savunma kabiliyeti getiren ve hem de Karadeniz'deki bölgesel işbirliğimizi güçlendiren stratejik gelişmelerden biridir' dedi.

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Elçinin 'Fabrika inşaatı ne zaman bitecek?' sorusuna yanıtı 'Gizli' oldu. Haluk Bayraktar'ın bu süreyi 1 yıl olarak açıklamasının hatırlatılması üzerine Bodnar, 'Evet ama bitene kadar bütün detayları paylaşmıyoruz. Bu fabrikayı birlikte hazırlayacağımıza inanıyorum. Üretim hattının nasıl oluştuğunu ve hem Ukrayna hem de Türkiye tarafından ülkelerimizin yararına neler kullanıldığını göreceksiniz. Ama şunu da söyleyelim ki bu hikâye devam edecek. Çünkü ülkelerimiz arasındaki yüksek teknolojik gelişimin sadece başlangıcı olduğuna inanıyorum. TEKNOFEST ile de ilgileniyoruz. Ayrıca gençlerimizin yüksek teknoloji ve havacılık hakkında bilgi sahibi olmaları ve yeni endüstrilerin geliştirilmesi için yeni teknoloji merkezlerinin oluşturulmasıyla da ilgileniyoruz. Savaşın korkunç bir tarafı olmasına rağmen, aynı zamanda yenilikleri de çok güçlü bir şekilde tetikliyor ve bu yeniliklerin de doğru bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Halihazırda bazı devlet kurumlarımız, bazı özel girişimlerimiz var ve çabalarımızı birleştirirsek bölgede lider olacağız. Bu hem geleceğin hikâyesi. İnşaat konusunda da öyle. Çünkü eski Sovyet tipi fabrikalar gibi olmayacak. Karşılıklı yarar için çalışacak yeni bir yüksek teknoloji endüstrisi olacak' dedi.

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'Ukrayna’nın Kaan’ın motoru üzerinde çalıştığını söylemiştiniz. Biraz daha fazla detay verir misiniz?' sorusuna elçinin yanıtı 'Bu yeni bir fikir değil, görüşmeler savaştan önce başlamıştı. Motor tasarımında farklı tecrübeleri olan birkaç şirketimiz var' oldu.

Elçi 'İhaleye girmişlerdi değil mi?' sorusu üzerine ise şunları söyledi;

'Evet bu motor için diğer uluslararası ve yerli üreticilerle rekabet eden Ukraynalı şirketlerden oluşan bir tür konsorsiyum var. Ancak Ukrayna'nın deneyimi ve iyi bir partner etiketi var ve bu uçak için çok ihtiyaç duyulan gerekli özelliklerle donatılmış ekipmanları hızlı bir şekilde üretebiliyoruz. Böyle bir gelişme yaratmak Türk tarafı için de güçlü bir katma değer getirecektir. Çünkü yeni teknolojilere dayalı kendi üretimine sahip olmak sadece güvenlik ve savunmanın güçlendirilmesi için değil, aynı zamanda pazarlarda rekabet edebilmek için de bir ilerlemedir. Kaan’ın F35 ile F22 ile rekabet edebilecek tam potansiyele sahip olabileceğine inanıyorum ve bu da geleceğin hikâyesi. Bu yüzden dediğimiz gibi bunu bir başarı hikâyesi haline getirmeyi başarırsak ve hem doğu hem de Batı'daki üçüncü tarafların etki etmesini önlersek bölgedeki en güçlülerden biri olacağız.'

"TÜRKİYE'DEN KAAN SATIN ALACAĞIZ"

'Sizce gelecekte Ukrayna Kaan satın alır mı?' sorusuna Bodnar'ın yanıtı 'Sadece satın almakla kalmayacağız, kullanacağız da. Nerede kullanacağımızı da biliyoruz' oldu.

'Geçen hafta Rusya'nın bu savaşı devam ettirebilmek için savunma sanayisini yenilediğini, Rusya'nın insansız deniz araçları üretmeye başladığına dair bilgilere ulaştığınızı ve bunu Türk yetkililere ilettiğinizi söylemiştiniz. Nedir detaylar ve Türk yetkililer ne yanıt verdi?' sorusu üzerine Bodnar şunları söyledi;

'Anlayışla karşılandı ve sanırım Türk tarafı tarafından farklı bir inceleme yapılıyor. Ancak sorun su ki Ruslar farklı bilgileri manipüle etmeye çalışıyor. Öncelikle Ukrayna'daki savaş, Rusya'nın kendisini olduğundan güçlü göstermeye çalıştığını ortaya koysa da askeri faaliyetlerini abartmaya çalışıyorlar. İkinci olarak da yine savaş alanında bunun aksini kanıtlamamıza rağmen Rusya'yı yenmenin mümkün olmadığı yönünde dünya genelindeki kanıyı manipüle etmeye çalışıyorlar. Ukrayna'nın karşı saldırısı ki buna dair tartışmalar biraz abartıldı. Mevcut taktikleri değiştirmemiz gerektiğini ve ayrıca insansız hava araçları gibi yeni teknolojileri, bilişim teknolojileriyle entegre farklı sofistike ekipmanları kullanmamız gerektiğini kanıtladı. Yeni teknolojilerin ve savaş alanında baskın hale gelen yeni yıkıcı teknolojilerin sadece asker sayısını değil, aynı zamanda savaş alanını kontrol etmek için son derece sofistike yöntemler olduğu kanıtlanmıştır. Şu anda her iki tarafın da kabiliyetleri artıyor ve Ruslar da ders alarak, taktiklerini değiştirerek ve çatışarak hızlı bir şekilde değişiyorlar. Ancak genel anlamda problemleri, kaynak yetersizliği ve yaptırımların aleyhlerine işlemesidir. Bunlar sonuç gösteriyor ve güçlü bir dayanışma ile ortak hareket edersek savaşın sonunu getirebiliriz.'

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ NASIL BİTEBİLİR?

'Bu savaşı ne bitirecek? Bildiğiniz gibi Türkiye daha önce 2 tur barış görüşmelerini düzenledi ve daha fazlası için çabalıyor. Geçen ayki telefon görüşmesi de dahil Cumhurbaşkanı Erdoğan, defalarca iki lideri Putin ve Zelenski’yi Türkiye'de bir araya getirmek istediğini dile getirdi. Kiev’in bu konudaki tutumu nedir? Ateşkes mümkün mü?' sorusuna elçi şu yanıtı verdi;

'Türk tarafının mümkün olan en kısa sürede barışın sağlanması için gösterdikleri tüm çabaları büyük bir takdirle karşılıyoruz. Türkiye 22 Mart'tan bu yana çatışan tarafların müzakerelerini organize etme ve tutukluların değişimi, tahıl girişimi gibi konularda çok iyi bir deneyime sahip. Sivilleri evlerine geri döndürmek için insanı koridor da konuşuldu. Bu devam edecek ve tahıl girişiminin sona ermesine rağmen, görüşmeler için bir zemin bulmak üzere diğer seçenekleri değerlendiriyoruz. Bugün itibariyle Ruslar işgalci. Dolayısıyla bizim için asıl mesele onları askeri ve siyasi yollarla ülkemizden çıkarmaktır ki bu da barışın temel şartıdır. Ama aynı zamanda cephede savaşmak dışında barışı siyasi yollardan da arıyoruz. Cumhurbaşkanı Zelenski'nin barış formülü, şimdi Türkiye'nin de katılımıyla 82’den fazla ülkeyle ele alınıyor. Bu inisiyatifle katılıyorlar, çalışma gruplarında ne yapılacağı ve ortak dayanışma pozisyonunu nasıl organize edileceği görüşülüyor. Ve sonra da uluslararası toplumun üzerinde çalıştığı bu taslağa dair uzlaşma için Ruslarla çalışılacak. Türkiye ile birlikte küresel gıda güvenliği üzerinde çalışıyoruz ki bu ihraç sadece Ukrayna'nın çıkarına değil, aynı zamanda Ukrayna'dan sevkiyatlara bağımlı olan veya bölgemizden tahıl alan dünyadaki ülkelerin çoğunun ihtiyacı. Bu da uluslararası toplumu harekete geçirmenin ve artık barışı Ukrayna'nın şahsi konusu gibi değerlendirmek yerine küresel olarak çözüm aramanın önemli boyutlarından biri. Dolayısıyla bu iki boyut son derece önemli ve olası görüşme zemini hakkında başka seçenekler ve olasılıklar bulabilirsek bunu da son derece takdirle karşılarız. Ama kendimi tekrarlıyor olsam da bir kez daha belirteyim. Toprak tavizi karşılığında barışı konuşmayı kabul etmeyeceğiz çünkü bu savaşı gelecek nesillerimize bırakmak istemiyoruz.'

Rusya devlet başkanı Putin'in, Tucker Carlson'a verdiği röportajda, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 2022’de İstanbul’daki barış müzakerelerine müdahale ettiğini ve Rusya ile savaşmanın daha iyi olduğunu söyleyerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi anlaşmayı imzalamamaya ikna ettiği iddiası ile ilgili de konuşan elçi şu ifadeleri kullandı;

'O gün ben de katılımcıydım. Görüşmelerin nasıl devam ettiğini, nelerde uzlaşmaya varıldığını ve varılmadığını gözlerimle gördüm. Putin her seferinde uluslararası toplumu yanıltmak ve Batı'yı suçlamak için yanlış söylemler kullanıyor. Rus halkına verdiği sinyallere bakarsanız Ukrayna ile değil, Batı ile savaştığını söylüyor. Batı nerede, kimse bilmiyor. Mart, Nisan 2022'deki sorun ne Ukrayna'da ne İngiltere'de ne de herhangi başka birindeydi. Sorun Rusya’ydı. Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyinden sözde geri çekilmesi sadece güçlerin yeniden toplanması amacını taşıyordu. Dolayısıyla İstanbul'da farklı bir anlaşma olmasına rağmen Rusya saldırılarına devam etti. Yani görüşmelerin ana fikri, güvenlik garantileri karşılığında Ukrayna'nın tarafsızlık statüsüne sahip olması ve barış için Rus güçlerinin Ukrayna topraklarını terk etmesiydi. Bunun yerine Ruslar kuzeydeki güçlerini yeniden gruplandırmak için geri çektiler. Çünkü çok ağır bir şekilde yeniliyorlardı, ikmal hatları kesilmişti, Ukrayna'da yavaş yavaş oluyorlardı. Ve politik değil, askeri bir karar ile marttaki görüşmelerden önce Ukrayna'nın kuzeyindeki Kyiv, Şumi ve Kharkiv bölgelerindeki güçlerini geri çektiler. Geri çektikleri birlikleri yeniden gruplandırdılar ve doğuya gönderdiler ve güney doğu bölgesinde saldırılara devam ettiler. Lisiçansk, Severodonetsk ve Bakhmut, Avdiivka gibi bölgeleri işgal ettiler. Tüm bu eylemleri barış niyetlerinin olmadığını gösteriyor. Diğer nokta ise Rusya'daki iç durum, bu nedenle İstanbul'daki barış görüşmeleri Rus toplumunda çok güçlü bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü 20 yıl boyunca yenilmez Rus ordusu hikâyesi ile uyutuldular. Burada ise savaşı kaybettiler ve bu Rus toplumuna farklı bir şekilde sunuldu. Ancak güçlü bir öfke ile karşılaştılar. Bu yüzden bu anlaşmayı imzalamadılar. Elektrik sistemlerini ve diğer farklı karmaşık sistemleri kullanarak farklı sofistike yöntemlerle saldırmaya devam ettiler.

Bir kez daha altını çizelim. Putin'in bu savaşı başlatmasının nedeni Ukrayna'yı askerden veya Nazilerden arındırmak değil, Ukrayna'yı işgal etmek ve Ukrayna'nın potansiyelini Avrupa'daki savaşı sürdürmek için kullanmaktır. Ve eğer kendi tarihinizi hatırlarsanız Ruslar ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki savaşlar... Sadece Ukraynalılar kendi taraflarında olduğunda ya da Ukrayna kaynakları bu savaş için kullanıldığında Ruslar için zaferle sonuçlandı. Rusya, Ukrayna olmadan imparatorluk kuramadı ve bunu yeniden oluşturmak istiyorlar. Bu, Türkiye de dahil tüm Avrupa için tehdit. Örneğin Polonya için çok çok doğrudan hissedilen bir konu. Onlar sadece bize yardım etmiyorlar, aynı zamanda milyarlarca dolara çok fazla ekipman satın alarak yeniden silahlanıyorlar. Çünkü tarihsel bakış açısından tehditleri anlıyorlar. Eğer diğer ülkeler de aynı ciddiyetle yaklaşırsa, Ruslar karşılık vermekte başarılı olamayacaktır.'