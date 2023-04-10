Uğursuz işaret: Basınç uyguladığınızda beyaza dönmüyorsa dikkat! Anne babalara hayati uyarı...

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Bebeğin bacağındaki küçük iz, kolayca bir nokta veya morlukla karıştırılabilirdi ancak anne geçmiş yıllarda aldığı ilkyardım dersinden bunun önemli bir hastalığın belirtisi olabileceğini biliyordu. Bu nedenle evde uyguladığı basit bir testten sonra hemen hastaneye koştu.

BACAĞINDAKİ NOKTA MENİNGOKOK BELİRTİSİYMİŞ

Hastanede bebeğin bacağındaki noktayı inceleyen doktorlar, bunun çocuklar ve bebekler için ciddi risk oluşturabilen bulaşıcı bir hastalık olan meningokok belirtisi olduğunı söylediler.

Küçük bebek hemen tedavi altına alındı.



Avustralya'nın bebekler konusunda uzman ilk yardım servisi 'Tiny Hearts' sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annenin hastaneye gitmeden önce uyguladığı teste dikkat çekti ve bunun aileler için 'basit ama hayat kurtaran bir ipucu' olduğunu belirtti.

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'Tiny Hearts'a göre bebeğinizin ya da çocuğunuzun vücudunda herhangi bir kızarıklık, morluk ya da döküntü gördüğünüzde o noktaya şeffaf bir bardak ile basınç uygulamanız gerekiyor.



Şeffaf bardağı lekenin olduğu kısımda yuvarladığınızda söz konusu nokta beyaza dönüyorsa sorun yok ancak dönmüyorsa bu derinin altında kanama olduğu anlamına gelebiliyor. Uzmanlar bu durumlarda çocukların kontrol edilmesini öneriyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Söz konusu paylaşım çok kısa süre içinde sosyal medyada viral hale geldi. Anneler hayat kurtaran bilgi için teşekkür ederken, İngiltere'deki yorumculardan biri, "Altı yaşındaki oğlumun kolunda aynen bu şekilde beyazlamayan bir kızarıklık vardı, yayınladığınız bilgiler sonrası onu hastaneye götürdük. Boğazında Streptokok bakterisi olduğu ortaya çıktı. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avustralya'da her yıl, meningokokal enfeksiyonlar nedeni 700 ila 800 kişi hastaneye kaldırılıyor.





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MENİNGOKOK NEDİR?

Sağlık uzmanları, meningokok hastalığının saatler içinde ölüme sebep olabileceği, bu nedenle de erken teşhisin hayati önem taşıdığı konusunda uyarı bulunuyor. Peki bu ölümcül meningokok hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Meningokok olarak ta bilinen Neisseria Meningitidis adlı bakterinin neden olduğu hastalıklara Meningokok Hastalığı denir. Bu hastalıklar genellikle ağır seyreder ve beyin zarı, omurilik ( menenjit) ve kan dolaşımı enfeksiyonlarını (bakteriemi veya septisemi) içerir.

Bakteri mukozal yüzeylerinde yerleşir, solunum yoluyla ve tükürük gibi boğaz salgılarıyla diğer insanlara bulaşabilir.

Meningokok hastasıyla sıradan temasla veya basit nefes alıp vermekle bakteri bulaşmaz, yakın ve uzun süreli temas gerekir. Ev halkı, oda arkadaşları veya hastanın ağız sekresyonlarıyla (tükürük ve damlacıklar) doğrudan teması olan kız veya erkek arkadaş gibi insanların enfeksiyona yakalanma riskleri daha yüksektir. Hastayla yakın teması olan kişilerin hasta olmalarını önlemek için koruyucu antibiyotik tedavisi verilir.



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MENİNGOKOK BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığa yakalanan bebek ve çocuklarda görülen en yaygın belirtiler;

-Kırmızı veya mor renkte döküntüler

-Yüksek ateş

-Beslenmeye reddetme,kusma, ishal

-Işık hassasiyeti

-Uyku hali, uyuşukluk

-Baş ağrısı

-Yürüme veya konuşma zorluğu

-Duygu durumunda değişim (Sinirlilik, homurdanma)

KORUNMANIN EN İYİ YOLU AŞILAMA

Meningokokun yol açtığı hastalıklar ölümcül düzeyde olabilir veya kişide beyin hasarına neden olarak kalıcı hasara yol açabilir. Bu sebeple, hastalıkla mücadelede en etkili yöntem bulaşın önlenmesi ve hastalığın gelişmeden kontrol altına alınmasıdır. Bu doğrultuda, bakteriye ait yapısal ürünlerin vücut tarafından önceden tanınıp güçlü bağışıklık yanıtının tetiklenmesi için uygulanan meningokok aşısı, günümüzde mevcut en etkili yöntemdir.

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Sağlık uzmanlarına göre dört yaşından küçük çocuklar ve 15-24 yaş arası genç yetişkinler MENİNGOKOK konusunda daha büyük risk altında, bu neden ailelerin hastalığa yönelik gördüğü en ufak bir belirtide sağlık merkezlerine gitmeleri hayati önem taşıyor.