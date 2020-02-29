Uçuşa yasak bölge ilan edilir mi
Kriz bölgelerinde zaman zaman başvurulan uçuşa yasak bölge uygulaması Türkiye’nin İdlib’deki gelişmeler doğrultusunda devreye sokulmasını gerekli gördüğü önlemler arasında yer alıyor. Bununla birlikte bu önlemin uygulanması uluslararası alanda güçlü bir siyasi irade ve ciddi bir askeri kapasite gerektiriyor.
Uçuşa yasak bölge uygulaması Irak Savaşı sırasında, 1990’lardaki Bosna-Hersek’teki savaşta ve 2011’de Libya’da uygulandı.
Uçuşa yasak bölgenin hukuki temelinin sağlam olmasına özellikle dikkat ediliyor. Genelde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı aranıyor. Bununla birlikte insani boyut öne çıkarılarak ‘koruma sorumluluğu’ kapsamında bu yönde bir adımın atılabileceğine yönelik değerlendirmeler de mevcut.
RUSYA’NIN KONTROLÜNDE
Uygulamanın etki yaratması ve olumsuz sonuçlarının en alt düzeyde tutulması için genelde NATO gibi uluslararası örgütlerin devreye girmesi ya da çok sayıda ülkenin koalisyon halinde hareket etmesi tercih ediliyor.
Uygulamaya yönelik en önemli sorun İdlib’in Suriye topraklarında yer alması ve Rusya’nın bu ülkenin hava sahasının tamamında kontrolü elinde bulundurması.
NATO’dan ya da herhangi bir üyesinden şu ana kadar Türkiye’nin çağrılarına uygun bir şekilde İdlib’e yönelik uçuş yasağı uygulanacağı yönünde resmi açıklama ya da niyet beyanı gelmedi.
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