Uçuşa yasak bölge ilan edilir mi

Uçuşa yasak bölge uygulaması Irak Savaşı sırasında, 1990’lardaki Bosna-Hersek’teki savaşta ve 2011’de Libya’da uygulandı.

Uçuşa yasak bölgenin hukuki temelinin sağlam olmasına özellikle dikkat ediliyor. Genelde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı aranıyor. Bununla birlikte insani boyut öne çıkarılarak ‘koruma sorumluluğu’ kapsamında bu yönde bir adımın atılabileceğine yönelik değerlendirmeler de mevcut.

RUSYA’NIN KONTROLÜNDE

Uygulamanın etki yaratması ve olumsuz sonuçlarının en alt düzeyde tutulması için genelde NATO gibi uluslararası örgütlerin devreye girmesi ya da çok sayıda ülkenin koalisyon halinde hareket etmesi tercih ediliyor.

Uygulamaya yönelik en önemli sorun İdlib’in Suriye topraklarında yer alması ve Rusya’nın bu ülkenin hava sahasının tamamında kontrolü elinde bulundurması.

NATO’dan ya da herhangi bir üyesinden şu ana kadar Türkiye’nin çağrılarına uygun bir şekilde İdlib’e yönelik uçuş yasağı uygulanacağı yönünde resmi açıklama ya da niyet beyanı gelmedi.