Üçüncü dalga durmuyor... Rusya oksijen stokluyor

Ülke içinde tüm oksijen üretim tesisleri tam kapasite çalıştırılırken, yüzlerce ton oksijen de Kazakistan ile Finlandiya’dan ithal edilmeye başlandı. Rusya’da üçüncü dalganın ağır hasta sayısı bakımından ciddi boyutlara ulaştığı ise Rusya hükümetinin söz konusu oksijen açıklamasıyla ortaya çıktı.

SEFERBERLİK AÇIKLAMASI

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, ‘tıbbı oksijen seferberliği’ ilan ettiklerini söyleyerek, “Metalürji sektörü için teknik oksijen üretimi yapan tüm fabrikalar tıbbı oksijene yönlendirildi. Tüm fabrikalar yüzde 90 oranında tıbbi oksijen ihtiyacımızı karşılamak için çalışıyor. Sağlık sistemimizin oksijen yetersizliğiyle karşılaşmasını engellemek için ithalat kanallarını da açtık. Kazakistan’dan 100, Finlandiya’dan 20 ton tıbbi oksijen ithal ettik. Diğer ülkelerden oksijen alımı için iletişim kanallarını da açıyoruz” dedi. Rusya’da son verilere göre bir günde 25 bin 116 yeni vaka tespit edilirken, 787 hasta da hayatını kaybetti.

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