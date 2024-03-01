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Uçan taksi havalandı

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Uçan Taksi#Yolcu
Uçan taksi havalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 07:00

Çin’de üretilen hava taksisi Prosperity, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

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Auto-Flight şirketi tarafından kısa mesafe yolcu taşımacılığı için geliştirilen elektrikli hava aracının deneme uçuşunda, otomobille 3 saat süren yolculuğu yaklaşık 20 dakikada tamamlandı. Güney Çin’in Guangdong eyaletinde gerçekleştirilen denemede, yolcu taşımayan Prosperity, Shenzhen ve Zhuhai kentleri arasında sefer yaptı. Altı pervaneli uçan taksi, 250 kilometre azami mesafede pilotla birlikte 5 kişi taşıyabiliyor ve saatte 200 kilometre hıza çıkabiliyor. Aracın özellikle şehir içinde ve birbirine yakın şehirler arasında yaygın şekilde kullanılabileceği ifade belirtiliyor. AutoFlight, iki yıl içerisinde hava taksisinin gerekli tüm sertifikalara sahip olacağını ifade ediyor. Çin, dünyada otonom hava taksilerinin kullanımını onaylayan ilk ülke olmuştu.

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#Çin#Uçan Taksi#Yolcu

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