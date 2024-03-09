Uçaktan kopan teker dehşet saçtı

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ABD’nin San Francisco kentinden Japonya’nın Osaka şehrine hareket eden uçağın ana iniş takımının sol kısmındaki teker kalkıştan saniyeler sonra koptu. San Francisco Uluslararası Havalimanı’nın personel otoparkına düşen tekerlek, otomobillere çarptıktan sonra yuvarlanarak havalimanının yanındaki arazide durdu. Havalimanı yetkilileri, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Öte yandan, 235 yolcu ve 14 kişilik mürettebatın bulunduğu uçak, güvenli şekilde Los Angeles Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaparak hangara çekildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ AĞIR HASAR GÖRDÜ

Olay yerinden çekilen görüntülerde, çarpışma sonucu çok sayıda araç ağır hasar gördü. Otoparkın ve araçların boş olmasından dolayı kimsenin zarar görmediğini belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. United Airlines, pilot ve uçuş görevlilerine teşekkür ederek, hasarlı araç sahipleriyle çalışacaklarını söyledi.

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YOLCULAR BAŞKA BİR UÇAĞA YÖNLENDİRİLDİ

Öte yanda United Airlines, yolcuların başka bir uçağa yönlendirildiğini bildirdi. Tekeri kopan uçağın 2002’de üretildiğini açıklayan havayolu şirketi, “Boeing 777’lerin eksik veya hasar görmüş tekerlerle güvenli iniş yapacak şekilde tasarlandığını belirtti. Havacılık uzmanları, uçak lastiklerinin nadiren koptuğunu ve durumun daha büyük bir güvenlik sorununun göstergesi olmadığını ifade ediyor.