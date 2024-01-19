Uçak havada alev aldı... Korku dolu anlar saniye saniye kamerada

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ABD'de havada panik dolu anlar yaşandı.

Miami Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve motor arızası yaşayan Boeing 747 havada alev aldı.

O anlar akıllı telefon kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Atlas Air'e ait uçağın bu görüntüler çekildikten kısa süre sonra havalimanına acil iniş yaptığı açıklandı.

Şirket, kargo uçağı ile ilgili yaptığı açıklamada olay nedeniyle herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bilgisine yer verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 'Mürettebat tüm standart prosedürleri takip etti ve güvenli bir şekilde Miami Uluslararası Havaalanı'na geri döndü' denildi.

Miami Uluslararası Havaalanı'ndan yapılan ayrı bir açıklamada ise inişten hemen sonra Miami-Dade İtfaiye Teşkilatı'nın uçağa müdahale ettiği ve herhangi bir yaralanma bildirilmediği belirtildi.

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Uçağın yandığını gösteren videoyu yayınlayan Instagram kullanıcısı, felaketi fark ettikten kısa bir süre sonra Miami Dade İlçesi Acil Durum Birimi ile iletişime geçtiğini söyledi.

Yetkililer, kendileriyle iletişime geçtiği için kendisine teşekkür etti ve uçağın herhangi bir yaralanma bildirilmeden Miami International'a döndüğüne dair bilgi verdi.

Flightaware verilerine göre, uçağın Cuma günü erken saatlerde Porto Riko'dan Kolombiya'nın Bogota kentine olaysız bir şekilde uçtu.