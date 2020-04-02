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Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Uçak gemisinde COVID-19 salgını

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Uçak gemisinde COVID-19 salgını
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Guam adasında bulunan ABD’nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisindeki yaklaşık 100 denizciye COVID-19 teşhisi kondu. Gemide personel için yeterli karantina ve izolasyon ortamı bulunmadığını belirten Kaptan Brett Crozier, “Savaşta değiliz.

Denizcilerin ölmesi gerekmiyor” diyerek önceki gün tahliye istemişti. Ancak ABD Savunma Bakanı Mark Esper, tahliyeye gerek görmediğini söyledi. Guam Valisi Lou Leon Guerrero ise, sadece test sonucu negatif olan askerlerin, 14 gün karantina koşuluyla adaya çıkmasına izin verebileceklerini bildirdi. Gemide 4 bin mürettebat bulunuyor.

Uçak gemisinde COVID-19 salgını

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