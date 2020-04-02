Uçak gemisinde COVID-19 salgını

Denizcilerin ölmesi gerekmiyor” diyerek önceki gün tahliye istemişti. Ancak ABD Savunma Bakanı Mark Esper, tahliyeye gerek görmediğini söyledi. Guam Valisi Lou Leon Guerrero ise, sadece test sonucu negatif olan askerlerin, 14 gün karantina koşuluyla adaya çıkmasına izin verebileceklerini bildirdi. Gemide 4 bin mürettebat bulunuyor.