×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Uçağın acil çıkış kapısı patladı: Havada dehşet

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Alaska Havayolları#Uçak
Uçağın acil çıkış kapısı patladı: Havada dehşet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 07:00

ABD’de Alaska Havayolları’na ait yolcu uçağının acil çıkış kapısı, basıncın düşmesi sonucu 16 bin feet yükseklikte patladı. Havada korku dolu anlar yaşanmasına neden olan olayda yaralanan olmazken, uçak Portland’a acil iniş yaptı.

Haberin Devamı

ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland’dan California eyaletindeki Ontario’ya sefer gerçekleştiren yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Alaska Havayoları’na ait Boeing 737 Max 9 yolcu uçağında basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte patladı.

HAVALİMANINA GERİ DÖNDÜ

Alaska Havayolları tarafından yapılan açıklamada “1282 sefer sayılı yolcu uçağında akşam saatlerinde kalkıştan kısa bir süre sonra Portland’a güvenli bir şekilde geri indi” ifadeleri kullanılarak detaylı bir açıklama yapılmadı. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise, mürettebatın bir “basınçlandırma sorunu” yaşandığını bildirdiği aktarılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Alaska Havayolları filosundaki 65 adet Boeing 737 Max 9 uçağını geçici olarak yere indirdiğini bildirdi.

Haberin Devamı

OKSİJEN MASKELERİ İNDİ

Olayda yaralanan olmazken, yolcuların sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videolarda uçağın cam tarafında büyük bir açıklık olduğu ve oksijen maskelerinin sarktığı görülüyor.

THY MAX 9’LARI GERİ ÇEKTİ

ABD Federal Havacılık İdaresi, bazı “Boeing 737 MAX 9” tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Türk Hava Yolları, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını, ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı aldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Alaska Havayolları#Uçak

BAKMADAN GEÇME!