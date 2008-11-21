Uçağı hostes indirdi

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Kanada’da Londra’ya giden ve içinde 146 yolcu ile 6 mürettebat bulunan Air Canada’ya ait Boeing 767 tipi yolcu uçağı Atlantik Okyanusu’nun üzerindeyken yardımcı pilot sinir krizi geçirdi.



Bir anda çevresine saldırmaya başlayan pilot, mürettebat ve yolcuların yardımıyla bir koltuğa bağlandı.



Uçağı tek başına idare edemeyeceğini anlayan kaptan pilot, yolcuların arasında pilot olup olmadığını sordu. İşe yeni başlayan bir hostes, ticari uçak lisansı olduğunu söyledi. Yardımcı pilot koltuğuna oturan hostes, kaptan pilota uçak İrlanda’ya acil iniş yaparken yardımcı oldu.

