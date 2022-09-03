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UAEK Zaporojye’de kalıcı personel bırakıyor

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#Ulusalararası Atom Enerjisi Kurumu#Zaporojye Nükleer Santralı#Rafael Grossii
UAEK Zaporojye’de kalıcı personel bırakıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 07:00

Ulusalararası Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinin Zaporojye Nükleer Santralı’ndaki teftişleri sürüyor.

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Dün açıklamalarda bulunan UAEK Başkanı Rafael Grossi, santralda güvenliği denetlemek için kalıcı personel bırakmak istediklerini söyledi. “Santralın fiziksel bütünlüğü birkaç defa ihlal edildi. İhlaller tesadüfen veya kasıtlı olarak yaşanmış olabilir. Bu yaşanmaya devam edemez” ifadelerini kullanan Grossi, santralda kalan bir ekibin pazartesi gününe kadar detaylı incelemeyi sürdüreceğini söyledi. Grossi, ayrıca belirli sayıda personelin “kalıcı olarak” santralda kalmasını planladıklarını aktardı. Öte yandan dün Ukrayna, Zaporojye santralı yakınındaki Energodar kasabasında Rus mühimmat deposunu vurduğunu açıkladı. Son dönemde her iki tarafın saldırılarının arasında kalan Zaporojye santralının Avrupa’da yeni bir Çernobil felaketine yol açmasından endişe ediliyor.

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#Ulusalararası Atom Enerjisi Kurumu#Zaporojye Nükleer Santralı#Rafael Grossii

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