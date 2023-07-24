Twitter'ın logosu resmen değişti! Peki neden 'X' seçildi? Her şey 1999'da Palo Alto'da bir kafede başladı

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Twitter'ı satın aldığı andan itibaren her gün bir yenilikle karşımıza çıkan Elon Musk son olarak geçtiğimiz hafta sonu uygulamanın kuş şeklindeki ünlü logosunun X olarak değişeceğini duyurdu.

Aslına bakılırsa Musk bir süredir alışverişten bankacılık hizmetlerine birçok teknolojiyi bir araya getiren ve kod adı X olan bir "her şey uygulaması"nı hayata geçirmeyi planlıyordu. Hatta Twitter'ı satın alma sebebinin de bu uygulamanın temelini oluşturmak olduğu söyleniyordu.

Musk'ın bir tweet'le duyurduğu üzere X.com internet sitesi şu an Twitter'a yönleniyor. "Geçici" X logosu da yavaş yavaş canlıya alınıyor.

Şimdiden pek çok kullanıcının hesaplarına yansıyan logoyu göremiyorsanız, Twitter'a www.x.com adresi üzerinden giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

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Twitter'ın son bir yılını yakından takip edenler için bu isim tercihi sürpriz olmadı. Zira Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin resmi adını X Corp olarak değiştirmişti.

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Zaten bilindiği üzere 52 yaşındaki CEO, bu harfi çocuğuna isim olarak seçecek kadar çok seviyor. Musk'ın şarkıcı Grimes'la olan oğlunun adı X Æ A-12. Bunun yanı sıra Musk'ın yakın zamanda hayata geçirdiği yapay zekâ uygulamasının adı xAI. Tesla'nın en bilinen modellerinden biri de Model X.

Musk 2,5 yaşındaki oğlu X Æ A-12'yi kısaca X olarak anıyor. Örneğin geçen yıl Aralık ayında paylaştığı bir tweet'te Musk, X'in şirketin San Francisco'daki ofisini ziyaret ettiğini belirtmişti. Fotoğraflı tweet'te X'in kendi çalışan kimliği olması da dikkat çekmişti.

And with his Twitter badge pic.twitter.com/4AzHMB1Poq — Elon Musk (@elonmusk) December 8, 2022

HİKÂYESİ 90'LI YILLARDA BAŞLIYOR

Twitter'a geri dönmemiz gerekirse, platformun yeni logosunun ve isminin geçmişi, Musk'ın genç bir teknoloji girişimcisi olduğu yıllara uzanıyor.

Musk, 1999 yılında henüz 28 yaşındayken bir çevrimiçi bankacılık şirketi kurmak istiyordu.

O noktada Musk gazetelere şehir seyahat rehberleri yazılımı sağlayan bir şirket olan Zip2'yu kurmuş ve satmıştı. Oradan elde ettiği gelirle de bir sonraki girişimi olan bankacılık hizmetleri alanına girmek istiyordu. 1999'da Marketwatch'ta yayımlanan bir makaleye göre, Musk'ın aklındaki fikir, karşılıklı sermaye yönetimi için bir çevrimiçi araç geliştirmekti.

Peki bu çevrimiçi hizmetin adı ne olacaktı? Geçmişte PayPal'de yöneticilik yapmış olan Julie Anderson Ankenbrandt'in dediğine göre, söz konusu isim Silikon Vadisi'nde pek çok şeyde olduğu gibi bir kafede bulunmuştu.

Insider'ın aktardığına göre, Ankenbrandt, 2016'da Quora'da yazdığı bir yazıda şu ifadeleri kullanıyordu:

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"Bir gece Elon ve şirketin diğer kurucularıyla birlikte Palo Alto'da uzun zaman önce kapanmış olan Blue Chalk Cafe'nin arka tarafındaki bir masada oturmuş şirketin adının ne olacağına karar vermeye çalışıyorduk. 1999'un başlarıydı ve o noktada niyetimiz kredi kartları, karşılıklı sermaye ve standart bankacılık verilerini bir araya getiren tam kapsamlı devrimci bir finans platformu kurmaktı. İsim Q mu X mi yoksa Z mi olsun diye kafa yoruyorduk."

Ankenbrandt'e göre, bu tartışmaya son noktayı, kafede çalışan bir garson kadın koydu:

"Elon kadına fikrini sordu kadın da X.com'un hoşuna gittiğini söyledi. Elon masaya vurup 'Budur o zaman' dedi."

Thiel ve Musk'ın bu fotoğrafı Ekim 2000'den

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Ankenbrandt'e göre kurucular, "X harfinin pornografik içeriklerle ilişkilendirilmesi" nedeniyle markalaşmanın bir sorun olabileceğini düşünüyordu. Ama şirketin gidişatı nedeniyle iş o aşamaya gelemedi.

Bununla birlikte günümüzde Musk'ın tam da bu bağlantı nedeniyle bu ismi beğenmiş olabileceği iddia ediliyor.

Tesla'nın otomobil modellerinin isimlerinin "seksi" anlamına gelen "SEXY" kelimesini oluşturduğu biliniyor. Hatta Model 3 başta Model E olarak planlanmıştı. Ancak Ford'un Tesla'dan hızlı davranıp Model E'yi piyasaya sürmesiyle Musk, E harfini 3 sayısı ile ikame etmek zorunda kaldı. Bu kelime oyunu Tesla'nın pazarlamasında ve sosyal medya paylaşımlarında da sık sık karşımıza çıkıyor.

S, 3, X on a bridge pic.twitter.com/2E57xqkTVY — Tesla (@Tesla) July 29, 2017

X.com, 1999'un sonlarında hayata geçirildi. 2000 yılında şirket Peter Thiel ve Max Levchin'in kurduğu rakibi Confinity ile birleşti.

Şirketin adı dahil pek çok konuda yaşanan anlaşmazlıklar, Musk'ın 2000'lerin sonunda şirketten kovulmasıyla sonuçlandı. Yerine CEO olarak Thiel geçti.

Elbette X.com ismi Musk'ın işten atılmasının doğrudan sebebi değildi. Tartışmaların odağını şirketin sunucularının nereye taşınacağı meselesi oluşturuyordu. Ancak çalışanların çoğunun X.com ismini Musk kadar sevmediği de ortadaydı.

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Ashlee Vance de kaleme aldığı ünlü biyografi 'Elon Musk & Tesla, SpaceX ve Muhteşem Geleceğin Peşinde'de bu tartışmaları aktarıyordu. Vance'in dediğine göre şirkette neredeyse herkes PayPal ismini tercih ediyordu. 2001 yılında X.com'un adı bu şekilde değiştirildi.

Musk da kısa süre içinde başka girişimlerle uğraşmaya başladı; SpaceX'i kurdu ve Tesla'nın önce en büyük yatırımcısı ardından da CEO'su haline geldi. Ancak aradan geçen bunca zamana karşın X harfinden hiç vazgeçmedi.

2017 yılında Musk X.com adresini açıklanmayan bir ücret karşılığında PayPal'den satın aldı. Musk o tarihte paylaştığı bir tweet'te, "Şimdilik bir planım yok ama bu adresin benim için duygusal değeri büyük" ifadelerini kullanıyordu.

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Yeni logoyu ilk olarak Twitter CEO'su Linda Yaccarino tanıttı. Hatta yeni logo dün gece şirketin San Francisco'daki binasının duvarına da yansıtıldı.

Musk geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın aldıktan sonra Nevada merkezli bir anonim şirket olan X Corp ile birleştirdi.

Ekim 2022'de yaptığı bir açıklamada "Twitter'ı satın almak her şey uygulaması X'i yaratma sürecini hızlandıracak" diyen Musk kafasındaki vizyonu da şu sözlerle özetlemişti:

"Her şeyi yapacak bir hizmet - Twitter gibi, üzerine PayPal'i ekleyin, üzerine bir sürü şey daha ekleyin, bunların hepsi bir arada ve harika bir arayüzle sunulacak."