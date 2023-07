Twitter'ın logosu resmen değişti! Peki neden 'X' seçildi? Her şey 1999'da Palo Alto'da bir kafede başladı

Twitter'ı satın aldığı andan itibaren her gün bir yenilikle karşımıza çıkan Elon Musk son olarak geçtiğimiz hafta sonu uygulamanın kuş şeklindeki ünlü logosunun X olarak değişeceğini duyurdu.

Aslına bakılırsa Musk bir süredir alışverişten bankacılık hizmetlerine birçok teknolojiyi bir araya getiren ve kod adı X olan bir "her şey uygulaması"nı hayata geçirmeyi planlıyordu. Hatta Twitter'ı satın alma sebebinin de bu uygulamanın temelini oluşturmak olduğu söyleniyordu.

Musk'ın bir tweet'le duyurduğu üzere X.com internet sitesi şu an Twitter'a yönleniyor. "Geçici" X logosu da yavaş yavaş canlıya alınıyor.

Twitter'ın son bir yılını yakından takip edenler için bu isim tercihi sürpriz olmadı. Zira Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin resmi adını X Corp olarak değiştirmişti.

Zaten bilindiği üzere 52 yaşındaki CEO, bu harfi çocuğuna isim olarak seçecek kadar çok seviyor. Musk'ın şarkıcı Grimes'la olan oğlunun adı X Æ A-12. Bunun yanı sıra Musk'ın yakın zamanda hayata geçirdiği yapay zekâ uygulamasının adı xAI. Tesla'nın en bilinen modellerinden biri de Model X.

