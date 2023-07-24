Twitter'ın logosu resmen değişti

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Twitter'da beklenen değişim gerçekleşti. Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'daki kuş logosunun ve isminin değişeceğini açıklamıştı. Değişimi "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." sözleriyle duyuran Musk, söz konusu değişikliklerle "Her bir insanı eşsiz kılan kusurları somutlaştırmayı" hedeflediğini ifade etmişti.

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Bugün öğlen saatlerinde Twitter'da beklenen değişiklik gerçekleşti. Böylece Twitter'ın logosu kuş yerine X işaretine döndü.

Bununla birlikte X.COM üzerinden Twitter'a da giriş yapılabiliyor. Kısa bir süre sonra da Twitter yerine X.COM üzerinden kullanım sağlanması bekleniyor.