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Dünya
Haber Giriş: 17.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Twitter'ın kralı Obama

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Twitter'ın kralı Obama

Ocak 2017’de görevi bırakan eski ABD Başkanı Barack Obama, sosyal medyada hâlâ popülerliğini koruyor.

Alman istatistik şirketi Statista’nın verilerine göre 129.9 milyon takipçisi bulunan Obama, Twitter’ın en çok takip edilen ismi oldu. 113.9 milyon takipçisi bulunan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın ikinci sırada yer aldığı listenin üçüncü basamağında ise, 108.8 milyon takipçi ile ABD’li şarkıcı Katy Perry bulunuyor. 102.7 milyon takipçisi bulunan Rihanna dördüncü sırada yer alırken, Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo 93.4 milyon kişi ile en çok takip edilen beşinci isim oldu.

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