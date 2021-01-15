Twitter Trump için günah çıkardı

Kararın ardından ilk kez konuşan Dorsey, Trump’ın, taraftarlarını Kongre binasına saldırmaya teşvik edip kaygılandırıcı mesajlar atmaya devam ettiğini, bunun kamu güvenliği için “olağanüstü ve savunulamaz bir durum” yarattığını kaydetti. Twitter CEO’su diğer taraftan, bazı istisnalar dışında hesap kapatmanın “sağlıklı bir sohbeti” teşvik etme konusunda başarısızlık anlamına geldiğini vurguladı.

Bu arada, Twitter’ın Trump kararını kınayan Polonya Başbakanı Mateusz Morewiecki, sosyal medya platformlarının ülke yasalarına aykırı olmayan gönderileri silmesi ya da hesapları engellemesini suç saymayı planladıklarını söyledi.

RUS AŞISINA SINIRLAMA

Dün, Rusya’nın koronavirüs aşısı “Sputnik V”in hesabının “anormal aktivite” tespit edildiği gerekçesiyle kısıtlanmasıyla gözler bir kez daha Twitter’a çevrildi. Aşıya finansman sağlayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Twitter üzerinden verileri paylaşma imkanı bulduklarını vurgulayarak kısıtlamanın nedenini anlamaya çalıştıklarını bildirdi. Kısa süre sonra ise, hesabın ABD’den yapılan yetkisiz giriş denemesi üzerine güvenlik gerekçesiyle kısıtlandığı, ardından erişimin normale döndüğü açıklandı.