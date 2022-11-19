Twitter karıştı

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması sonrası şirkette sular durulmuyor. Olaylı satın almanın hemen ardından üst düzey birçok isimle yolları ayıran Musk, daha sonra çalışanların yarısının işine son vermişti. Yaklaşık 7 bin 500 çalışanı bulunan Twitter, bu adımın finansal gerekçelerle atıldığını duyurmuştu. Son olarak, Elon Musk yüzlerce Twitter çalışanıyla daha yolları ayırmak için harekete geçti.

PERSONELE ÜLTİMATOM

Hafta başında bazı çalışanlara gönderilen e-postada, ya daha uzun süre çalışmaları ya da tazminatlarını alarak işten çıkmaları teklif edildi. Öyle ki, çalışanlara gönderilen mesajda, teklifi kabul ettiklerine dair kendilerine gönderilen linki tıklamaları, bunu verilen birkaç saatlik sürede yapmadıkları takdirde 3 aylık maaşlarıyla birlikte işlerine son verileceği bildirildi. 27 Ekim’deki satın almanın üzerinden henüz 1 ay dahi geçmeden atılan bu adım, şirkette büyük bir kaosa yol açtı. ABD basını bu adımı, “Elon Musk’tan çalışanlara ültimatom” olarak niteledi.

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SABOTAJ KORKUSU

Birçok çalışan linke tıklamayarak gönderilen e-postaya isyan etti. Şirkette büyük bir istifa dalgası yaşanırken, Twitter’ın tüm büroları 21 Kasım Pazartesi gününe kadar geçici süreyle kapatıldı. Çalışanlara gönderilen yeni mesajda, “Lütfen şirketin gizli bilgilerini sosyal medyada, basınla veya başka bir yerde tartışmaktan kaçınarak şirket politikasına uymaya devam edin” denildi. Ofislerin kapatılmasına ilişkin olarak da herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Twitter yönetiminin, platforma sabotaj yapılacağından korktuğu için ofislere girişi durduğu iddia edildi.

TESLA’DAN TAKVİYE

Twitter’da çok sayıda mühendis ve teknik elemanın ayrılmasının, sosyal medya şirketinin faaliyetlerine önemli ölçüde darbe vuracağı tahmin ediliyor. Öte yandan, şu ana kadar 4 bin 400 kişiyi işten çıkaran Elon Musk’ın, sistemlerin çalışması için Tesla’dan mühendis getirdiği öne sürüldü.

‘TOPLU GÖÇ’ DALGASI

Elon Musk’a öfkeli yüzlerce şirket çalışanı, dayanışma ve hakları toplu bir şekilde aramak adına Linkedin gibi farklı sosyal medya platformlarında örgütlenmeye gitti. Çok sayıda Twitter kullanıcısı da çalışanlara destek olmak için buradaki hesaplarını kapatıp başka platformlara geçti. Fransız AFP ajansı, Twitter’dan toplu çıkışları “Twitter’dan toplu göç” başlığıyla servis etti.

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‘ÇALIŞTIĞIN YERİ SEV’

Şirketten ayrılan bazı çalışanlar, “#LoveWhereYouWorked” (Çalıştığın yeri sev) etiketi ve selam veren bir emoji kullanarak birçok yerde paylaşım yaptılar. Birçok Twitter kullanıcısı ise sosyal medya paylaşımlarıyla şirket çalışanlarına destek verdi. Yaşananlara ünlü isimler ve şirketler de tepkisi kalmadı. Instagram’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Dürüst olmak gerekirse, biz Twitter’ı seviyoruz” denilerek üzgün emoji kullanıldı.

MERKEZ BİNASINA PROJEKSİYON İLE TEPKİ

Twitter’ın San Francisco’daki merkez binasına, Elon Musk’ı eleştiren projeksiyon yansıtıldı. Binaya yansıtılan ifadelerde, Twitter logosuna işaret edilerek, “Elon Musk’ın cehennemi batmak üzere” diye yazıldı. Bir başka yansıtmada “Elon Musk ayrımcı bir kâr düşkünü, büyük bir parazit” ifadelerine yer verildi.

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ELON MUSK: HA HA, REKOR KIRDIK

Gelişmelerin ardından gözler Elon Musk’a çevrildi. Tüm yaşananların mimarı olarak gösterilen şirketin sahibi, 116.4 milyon takipçisine hitaben ironik paylaşımlar yaptı. Musk önce bir ‘korsan bayrağı’ paylaştı. Daha sonra bir mezar taşı önünde poz veren bir adamı, hem mezar taşı hem de adamın üzerinde Twitter emojileri ile paylaştı. Yani böylece hem “Twitter kendi mezarını kazıyor” hem de “Twitter aslında ölmedi” mesajı vermiş oldu. Bu paylaşımı tam 1.1 milyon beğeni aldı. Yaptığı bir başka paylaşımda ise “Twitter tüm zamanların en yüksek kullanımlarından birine ulaştı, ha ha” diye tweet attı. Bir diğerinde ise “Sosyal medyada küçük bir serveti nasıl yaratırsınız? Büyük birinden başlayarak” dedi. Ünlü gazeteci Piers Morgan’ın “Herkes Elon Musk’ın satın alması sonrası Twitter’ın öldüğünü ve burayı terk etmeyi düşünmüyor mu?” tweetine yanıt olarak “Ciddi misin” diye yazdı.

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ABD’Lİ 7 SENATÖR: TWİTTER İNCELENSİN

ABD’de 7 Demokrat Senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) Elon Musk’ın satın almasının ardından Twitter’ın soruşturulması için mektup yazdı. Mektupta, Musk’ın satın almasının ardından Twitter’ın kullanıcılarının aleyhine çalışıp çalışmadığının ve FTC ile Twitter arasında imzalanan uzlaşma kararının ihlal edilip edilmediğinin soruşturulması talep edildi. Mektupta, “Son haftalarda Twitter’ın yeni patronu Musk, platformun güvenilirliği ve güvenliğinin altını oyan telaşlandırıcı adımlar attı. Ayrıca Musk, dolandırıcılık ve tehlikeli kişilerce istismar edileceğine dair açık uyarılara rağmen yeni özellikler getirdi” ifadelerine yer verildi. Elon Musk, şirkette yönetim kurulunu feshederek kendisini ‘tek yönetici’ yapmıştı.