Twitter aylar önce Trump için plan yapmış

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Yapılan paylaşımda, bu konuda federal kurumlarla bağlantı içinde olunduğu belirtildi. Bu bağlamda, Twitter’ın eski Küresel Güven ve Güvenlik Başkanı Yoel Roth’un, ABD’de 2020 başkanlık seçimlerinin ardından haftalık olarak Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile görüşmeler yaptığına işaret eden mesajlaşmaları yayımlandı. İfşalar yine bağımsız gazeteci Mark Taibbi üzerinden yapıldı. Önceden Twitter’ın hesapları askıya alma sürecinin kurallara dayalı bir otomasyon ve bazı yöneticilerin şahsi tasarruflarına dayandığını aktaran Taibbi, 2020 başkanlık seçimleri yaklaştıkça, şirketin, federal kurumlardan baskı görmeye başladığını söyledi. Taibbi, politikalarda gevşemeler yaparak üst düzey hesaplara müdahalenin konuşulmaya başlandığını ve 6 Ocak’tan sonra bunun için bir “Slack” (mesajlaşma uygulaması) grubunun kurulduğunu aktardı. Yöneticilerin, seçim sürecinde federal kurumlarla bağlantı içerisinde seçimle ilgili içeriklerin hangilerinin ihlal sayılabileceğini konuştuğuna ilişkin yazışmaları da paylaştı.