TV yıldızı kıl payı kurtuldu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Mumbai’deki İslamcı terör saldırısında yaralananlar arasında çok sayıda Batılı turist de var. Saldırının ardından kente hakim olan panik ve kaos yüzünden, ambulanslar yetersiz kalırken, yaralıları güvenlik güçleri kucaklarında taşıdılar.

Avustralyalı pembe dizi yıldızı Brooke Satchwell’de dehşet verici saldırının ortasında kaldı ve ölümden kıl payı kurtuldu. Kaldığı Taj Mahal oteli teröristlerce basıldığında lobide olan güzel yıldız Satchwell, silah sesleri duyduğunda hemen tuvalete kaçıp, dolaba saklandı. Satchwell (28) dehşet dolu dakikaları şöyle anlattı:



"Lobiye geldiğimde, silahlar patlamaya başladı. Büyük bir panik çıktı. İnsanlar çığlık çığlığa kaçıyor, vurulanlar yere yığılıyordu. Hemen tuvalete kaçtım. İnsanlar kendilerini tuvaletlere kilitliyordu. Ama ben küçük bir dolap gördüm ve içine saklandım. Çok çok korktum. Çığılıklar kulaklarımdan gitmiyor."