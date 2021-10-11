Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı

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Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin açıkladığı sonuca göre, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi 2, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 2, Kürdistan Yurtseverler Birliği 3 ve Yeni Nesil Hareketi 1 vekil çıkarırken, Araplar da Mecliste 4 sandalye elde etti.

Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde ise Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu seçimi önde götürüyor.

HİLE İDDİASI



Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Erbil'deki seçim sonuçlarını reddederek oylama sürecinde hile yapıldığı iddiasında bulundu.

KYB'nin resmi internet sitesi Pukmedia'da yayımlanan habere göre, partinin Erbil Yüksek Seçim Komitesi konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Komite açıklamasında, Erbil'deki seçim sonuçlarının değiştirildiği öne sürülerek, bu kentteki seçim sürecinin tamamen reddedildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna şikayette bulunulduğu ve yanıt beklendiği kaydedildi.